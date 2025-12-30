முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






காங்கிரஸ் கட்சி வர வாய்ப்பே இல்லை.. விஜய் காத்திருப்பது வீண்: அரசியல் விமர்சகர்கள்..!

Advertiesment
தமிழக அரசியல்

Siva

, செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025 (08:25 IST)
தமிழக அரசியலில் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' தலைவர் விஜய், திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக ஒரு புதிய கூட்டணியை உருவாக்கத் திட்டமிட்டு வருகிறார். குறிப்பாக, திமுக கூட்டணியில் இருந்து அதிருப்தியில் இருக்கும் கட்சிகளை ஈர்க்க அவர் முனைப்பு காட்டுவதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், காங்கிரஸ் கட்சி தவெக கூட்டணிக்கு வர வாய்ப்பே இல்லை என்றும், விஜய் அதற்காக காத்திருப்பது வீண் என்றும் அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்தவரை, அது தேசிய அளவில் இந்தியா கூட்டணியின் ஒருங்கிணைப்புடன் செயல்படுகிறது. தமிழகத்தில் திமுகவுடனான அக்கட்சியின் உறவு பல ஆண்டு காலத்திற்கும் மேலாக நீடித்து வருகிறது. தற்போதைய சூழலில், ஆட்சியில் பங்கு என்ற கோரிக்கை ஒருபுறம் இருந்தாலும், தேர்தலுக்கு முன்பாக வலுவான திமுக கூட்டணியை விட்டுவிட்டு, இன்னும் அஸ்திவார நிலையிலேயே இருக்கும் ஒரு புதிய கட்சியுடன் காங்கிரஸ் கைகோர்ப்பது தற்கொலைக்கு சமம் என விமர்சகர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
 
விஜய்யின் 'மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி' கொள்கை காங்கிரஸுடன் ஒத்துப்போனாலும், தேர்தல் வெற்றிக்கான வாக்கு வங்கி கணக்குகளில் திமுகவே காங்கிரஸுக்கு பாதுகாப்பான இடமாக உள்ளது. எனவே, காங்கிரஸ் வரும் என விஜய் எதிர்பார்ப்பது அரசியல் ரீதியாக கைகூடாத ஒன்றாகவே பார்க்கப்படுகிறது. 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஆவணங்களை கொண்டு வந்து உறுதி செய்யுங்கள்: சுமார் 13 லட்சம் வாக்காளர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிய தேர்தல் ஆணையம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos