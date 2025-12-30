காங்கிரஸ் கட்சி வர வாய்ப்பே இல்லை.. விஜய் காத்திருப்பது வீண்: அரசியல் விமர்சகர்கள்..!

தமிழக அரசியலில் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' தலைவர் விஜய், திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக ஒரு புதிய கூட்டணியை உருவாக்கத் திட்டமிட்டு வருகிறார். குறிப்பாக, திமுக கூட்டணியில் இருந்து அதிருப்தியில் இருக்கும் கட்சிகளை ஈர்க்க அவர் முனைப்பு காட்டுவதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், காங்கிரஸ் கட்சி தவெக கூட்டணிக்கு வர வாய்ப்பே இல்லை என்றும், விஜய் அதற்காக காத்திருப்பது வீண் என்றும் அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்தவரை, அது தேசிய அளவில் இந்தியா கூட்டணியின் ஒருங்கிணைப்புடன் செயல்படுகிறது. தமிழகத்தில் திமுகவுடனான அக்கட்சியின் உறவு பல ஆண்டு காலத்திற்கும் மேலாக நீடித்து வருகிறது. தற்போதைய சூழலில், ஆட்சியில் பங்கு என்ற கோரிக்கை ஒருபுறம் இருந்தாலும், தேர்தலுக்கு முன்பாக வலுவான திமுக கூட்டணியை விட்டுவிட்டு, இன்னும் அஸ்திவார நிலையிலேயே இருக்கும் ஒரு புதிய கட்சியுடன் காங்கிரஸ் கைகோர்ப்பது தற்கொலைக்கு சமம் என விமர்சகர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
விஜய்யின் 'மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி' கொள்கை காங்கிரஸுடன் ஒத்துப்போனாலும், தேர்தல் வெற்றிக்கான வாக்கு வங்கி கணக்குகளில் திமுகவே காங்கிரஸுக்கு பாதுகாப்பான இடமாக உள்ளது. எனவே, காங்கிரஸ் வரும் என விஜய் எதிர்பார்ப்பது அரசியல் ரீதியாக கைகூடாத ஒன்றாகவே பார்க்கப்படுகிறது.