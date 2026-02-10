முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
விஜய்க்கு ஆதரவு எவ்வளவு? சர்வே எடுத்த தவெகவினரை அடித்து விரட்டிய திமுகவினர்..!

தமிழக வெற்றிக் கழகம்

Siva

, செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026 (17:08 IST)
சென்னை அருகே தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகிகள் மீது திமுகவினர் தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, நடிகர் விஜய்யின் தவெக நிர்வாகிகள் தொகுதி வாரியாக மக்களின் ஆதரவு மற்றும் கட்சியின் செல்வாக்கு குறித்து ரகசிய சர்வே எடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதன்படி, சென்னை அருகேயுள்ள ஒரு பகுதியில் வீடு வீடாகச் சென்று கருத்துக்கணிப்பு நடத்திக் கொண்டிருந்தபோது, அங்கு வந்த திமுகவினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
 
தவெக நிர்வாகிகள் மக்களின் விருப்பங்களை சேகரிப்பதை தடுத்த திமுகவினர், வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு பின்னர் அவர்களை தாக்கி அங்கிருந்து விரட்டியடித்தனர். இதனால் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே கடும் மோதல் ஏற்படும் சூழல் உருவானது. 
 
தகவலறிந்து விரைந்து வந்த போலீசார், இரு தரப்பையும் தடுத்து நிறுத்தி தவெக நிர்வாகிகளை பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்தினர். விஜய்யின் அரசியல் வருகை ஆளுங்கட்சியினரிடையே கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதையே இந்த சம்பவம் காட்டுவதாக தவெக தரப்பினர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். 
 
