41 பேரை கொன்ற வழக்கில் தொடர்புடையவர் பின் ஏன் செல்கிறீர்கள்? விஜய்யை மறைமுகமாக விமர்சித்த பாதிரியார்..!

Mahendran

, புதன், 24 டிசம்பர் 2025 (17:50 IST)
தூத்துக்குடி மாவட்டம் வீரபாண்டியன்பட்டினத்தில் உள்ள தேவாலயத்தில் பாதிரியார் காட்வின் ரூபஸ் ஆற்றிய பிரசங்கம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தனது உரையில், இளைஞர்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் சினிமா நடிகர்களின் பின்னால் செல்வதை விமர்சித்த அவர், 41 பேரை கொன்ற வழக்கில் கைவிலங்கிடப்பட்டது போன்ற தோற்றத்தை காட்டும் ஒரு தலைவரை பின்பற்றுவது குறித்து கேள்வி எழுப்பினார்.
 
இந்த உரை தமிழக வெற்றிக் கழகத் தொண்டர்களிடையே கடும் கோபத்தை உண்டாக்கியது. தேவாலயத்தை அரசியல் மேடையாக பயன்படுத்துவது தவறானது எனக் கூறி, தவெக இளைஞர்கள் உள்ளூர் பாதிரியாரிடம் புகார் அளித்தனர். 
 
சிபிஐ விசாரணையில் இருக்கும் ஒரு விவகாரத்தை பற்றி அவதூறு பரப்புவது உள்நோக்கம் கொண்டது என்றும், பாதிரியார் காட்வின் திமுகவின் ஏஜெண்டாக செயல்படுவதாகவும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். 
 
தனது பேச்சுக்கு வருத்தம் தெரிவித்து அவர் உடனடியாக வீடியோ வெளியிட வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். இந்த சம்பவம் அந்தப் பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

