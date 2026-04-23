முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

தாலி கட்டிய அடுத்த நிமிடம் மணக்கோலத்துடன் ஓட்டு போட்ட புதுமண தம்பதி.. வைரல் புகைப்படம்..!

சிதம்பரம்
BY: Siva
Publish Date: Thu, 23 Apr 2026 (12:50 IST) Updated Date: Thu, 23 Apr 2026 (12:48 IST)
கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில், தனது திருமண நாளன்று மணக்கோலத்திலேயே வந்து வாக்களித்து ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய மணப்பெண்ணின் செயல் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. 
 
இன்று காலை, பா.ஜ.க முன்னாள் ராணுவ வீரர் பிரிவு மாநிலத் துணைத்தலைவர் கேப்டன் பாலசுப்பிரமணியத்தின் மகள் அக்ஷயாவுக்கும் மணிகண்டனுக்கும் திருமணம் நடைபெற்றது.
 
திருமணம் முடிந்த கையோடு, அக்ஷயா தனது கணவருடன் மணக்கோலத்திலேயே அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக கோகலை ஹாலில் உள்ள வாக்குச்சாவடிக்கு வருகை தந்தார். அங்கு வரிசையில் நின்று தனது வாக்கினை செலுத்தினார். வாழ்வின் மிக முக்கியமான நாளன்று, ஒரு குடிமகளாக தேசத்தின் முக்கிய கடமையான வாக்களிப்பதை மறக்காமல் செய்த அக்ஷயாவின் செயலை அங்கு வந்திருந்த மற்ற வாக்காளர்களும் அதிகாரிகளும் வெகுவாகப் பாராட்டினர்.
 
"திருமணம் எவ்வளவு முக்கியமோ, அதைவிட நாட்டின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும் ஜனநாயக கடமை மிக முக்கியம்" என்ற செய்தியை இந்த நிகழ்வு உரக்கச் சொல்லியுள்ளது. விடுமுறை நாளாகக் கருதி வீட்டில் இருப்பவர்கள் மத்தியில், இதுபோன்ற விழிப்புணர்வுச் செயல்கள் 100 சதவீத வாக்குப்பதிவிற்கு உத்வேகம் அளிப்பதாக சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
 
அடுத்த கட்டுரையில்

விசிலுக்கு வாக்களித்துவிட்டு வெளியே வந்தவரை கைது செய்த போலீஸ்.. என்ன தப்பு செய்தார்?

தொடர்புடைய செய்திகள்

