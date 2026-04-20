உதயநிதி தொகுதியில் கடும் போட்டி.. சென்ற முறை போல் எளிதான வெற்றி திமுகவுக்கு கிடைக்குமா?

சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி
BY: Siva
Publish Date: Mon, 20 Apr 2026 (10:05 IST) Updated Date: Mon, 20 Apr 2026 (10:06 IST)
தமிழக அரசியலின் மிக முக்கியமான அடையாளங்களில் ஒன்றாக கருதப்படும் சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்ற தொகுதியில், 2026 தேர்தலில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் ஒரு பலப்பரீட்சை அரங்கேறுகிறது. 
 
திமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் இந்த தொகுதியில் இம்முறை துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் (திமுக), ஆதிராஜாராம் (அதிமுக), த.செல்வம் (தமிழக வெற்றிக் கழகம்) மற்றும் ஆயிஷா பேகம் (நாம் தமிழர் கட்சி) என நான்கு முனை போட்டி நிலவுகிறது. சென்னை மாவட்டத்தின் 19-வது தொகுதியான இது, சுமார் 2,34,067 வாக்காளர்களைக் கொண்டது. இதில் 1,14,960 ஆண்கள் மற்றும் 1,19,072 பெண் வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
 
வரலாற்று ரீதியாக மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் கருணாநிதி பலமுறை வென்ற இந்த தொகுதி, 75 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வெற்றி விகிதத்துடன் திமுகவின் அசைக்க முடியாத அரணாக உள்ளது. 2021 தேர்தலில் உதயநிதி ஸ்டாலின் 93,285 வாக்குகளைப் பெற்று, சுமார் 68 சதவீத வாக்கு விகிதத்துடன் 69,355 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்றார். 
 
இந்த ஆதிக்கத்தை தகர்க்க அதிமுகவின் ஆதிராஜாராம் முயன்று வருகிறார். அதே வேளையில், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் போட்டியிடும் செல்வம், நகர்ப்புற இளைஞர்களின் வாக்குகளை பிரிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாம் தமிழர் கட்சியின் ஆயிஷா பேகம் அடையாள அரசியலை முன்னிறுத்தி பிரச்சாரம் செய்கிறார்.
 
நெருக்கமான மக்கள் குடியிருப்புகள், கடற்கரை ஓரப் பகுதிகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் நிறைந்த இந்த தொகுதியில் வெள்ள தடுப்பு மேலாண்மை, வீட்டு வசதி மற்றும் சுகாதார பிரச்சினைகள் பிரதான தேர்தல் கருப்பொருளாக உள்ளன. 
ஜே.அன்பழகன் போன்ற திமுக தலைவர்கள் தொடர்ந்து வென்று வந்த இந்த தொகுதியில், உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது முந்தைய வெற்றியை தக்கவைப்பாரா அல்லது புதிய அரசியல் சக்திகள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா என்பது பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

