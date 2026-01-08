மூன்று நிமிடங்களுக்கு ஒரு மெட்ரோ ரயில் இயக்கம்.. அதிரடி அறிவிப்பு..!

சென்னை மெட்ரோ ரயில் பயணிகள் இனி நீண்ட நேரம் ரயிலுக்காக காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆலந்தூர் முதல் வண்ணாரப்பேட்டை வரையிலான நீல வழித்தடத்தில் நெரிசல் மிகுந்த நேரங்களில் இனி 3 நிமிடங்களுக்கு ஒரு ரயில் இயக்கப்படும் என சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
பயணிகளின் நேரத்தை சேமிக்கவும், கூட்ட நெரிசலை குறைக்கவும் இந்த முக்கிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய கால அட்டவணையின்படி, காலை 8:00 மணி முதல் 11:00 மணி வரையிலும், மாலை 5:00 மணி முதல் இரவு 8:00 மணி வரையிலும் மூன்று நிமிட இடைவெளியில் ரயில்கள் இயக்கப்படும்.
மற்ற சாதாரண நேரங்களில் வழக்கம் போல 6 நிமிடங்களுக்கு ஒரு ரயில் இயக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அலுவலகம் செல்பவர்கள் மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது.
மெட்ரோ ரயில் பயணத்தை மேலும் எளிதாக்கும் நோக்கில், சேவைகளை மேம்படுத்தி வருவதாக மெட்ரோ நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.