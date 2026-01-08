முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மூன்று நிமிடங்களுக்கு ஒரு மெட்ரோ ரயில் இயக்கம்.. அதிரடி அறிவிப்பு..!

Advertiesment
Metro Train

Mahendran

, வியாழன், 8 ஜனவரி 2026 (13:30 IST)
சென்னை மெட்ரோ ரயில் பயணிகள் இனி நீண்ட நேரம் ரயிலுக்காக காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆலந்தூர் முதல் வண்ணாரப்பேட்டை வரையிலான நீல வழித்தடத்தில் நெரிசல் மிகுந்த நேரங்களில் இனி 3 நிமிடங்களுக்கு ஒரு ரயில் இயக்கப்படும் என சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 
 
பயணிகளின் நேரத்தை சேமிக்கவும், கூட்ட நெரிசலை குறைக்கவும் இந்த முக்கிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய கால அட்டவணையின்படி, காலை 8:00 மணி முதல் 11:00 மணி வரையிலும், மாலை 5:00 மணி முதல் இரவு 8:00 மணி வரையிலும் மூன்று நிமிட இடைவெளியில் ரயில்கள் இயக்கப்படும். 
 
மற்ற சாதாரண நேரங்களில் வழக்கம் போல 6 நிமிடங்களுக்கு ஒரு ரயில் இயக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அலுவலகம் செல்பவர்கள் மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது. 
 
மெட்ரோ ரயில் பயணத்தை மேலும் எளிதாக்கும் நோக்கில், சேவைகளை மேம்படுத்தி வருவதாக மெட்ரோ நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ரஷ்யா கொடி ஏற்றி வந்த கப்பலை கைப்பற்றிய அமெரிக்கா.. இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பரபரப்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos