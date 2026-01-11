முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






போரூர் - வடபழனி மெட்ரோ இரயில் தடத்தில் சோதனை ஓட்டம் வெற்றி.. எப்போது ஆரம்பம்?

Advertiesment
சென்னை மெட்ரோ

Siva

, ஞாயிறு, 11 ஜனவரி 2026 (16:28 IST)
சென்னையின் போக்குவரத்து வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக, போரூர் முதல் வடபழனி வரையிலான மெட்ரோ இரயில் தடத்தில் சோதனை ஓட்டம் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டது. குறிப்பாக, போரூர் மற்றும் ஆழ்வார் திருநகர் இடையே அமைக்கப்பட்டுள்ள சென்னை மெட்ரோவின் முதல் 'டபுள் டக்கர்' வழித்தடம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. இந்த தனித்துவமான கட்டமைப்பில், கீழ் அடுக்கில் மேம்பாலச் சாலையும், மேல் அடுக்கில் மெட்ரோ இரயில் பாதையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
 
மேலும், இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக மெட்ரோ இரயில் பாதையில் 5 டிராக்குகள் இந்த வழித்தடத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு தொழில்நுட்ப சாதனையாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சோதனை ஓட்டத்தின் போது இரயிலின் வேகம், அதிர்வு மற்றும் சிக்னல் அமைப்புகள் விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டன. 
 
போரூர் - வடபழனி இடையிலான இந்த புதிய இணைப்பு பயன்பாட்டிற்கு வரும்போது, ஆற்காடு சாலை மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் பெருமளவு குறையும். விரைவில் மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக இந்த தடம் திறக்கப்பட உள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

2025-ஆம் ஆண்டின் உலகின் 500 சிறந்த பல்கலைக்கழகங்கள்.. ஒன்று கூட இந்தியாவில் இல்லையா?
Home
Explore
Shorts
Photos
Videos