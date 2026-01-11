போரூர் - வடபழனி மெட்ரோ இரயில் தடத்தில் சோதனை ஓட்டம் வெற்றி.. எப்போது ஆரம்பம்?

சென்னையின் போக்குவரத்து வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக, போரூர் முதல் வடபழனி வரையிலான மெட்ரோ இரயில் தடத்தில் சோதனை ஓட்டம் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டது. குறிப்பாக, போரூர் மற்றும் ஆழ்வார் திருநகர் இடையே அமைக்கப்பட்டுள்ள சென்னை மெட்ரோவின் முதல் 'டபுள் டக்கர்' வழித்தடம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. இந்த தனித்துவமான கட்டமைப்பில், கீழ் அடுக்கில் மேம்பாலச் சாலையும், மேல் அடுக்கில் மெட்ரோ இரயில் பாதையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக மெட்ரோ இரயில் பாதையில் 5 டிராக்குகள் இந்த வழித்தடத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு தொழில்நுட்ப சாதனையாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சோதனை ஓட்டத்தின் போது இரயிலின் வேகம், அதிர்வு மற்றும் சிக்னல் அமைப்புகள் விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டன.
போரூர் - வடபழனி இடையிலான இந்த புதிய இணைப்பு பயன்பாட்டிற்கு வரும்போது, ஆற்காடு சாலை மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் பெருமளவு குறையும். விரைவில் மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக இந்த தடம் திறக்கப்பட உள்ளது.