கோயம்பேடு - சென்னை விமான நிலையம் மெட்ரோ திடீர் நிறுத்தம்.. என்ன காரணம்?

சென்னை மெட்ரோ

Mahendran

, செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025 (12:30 IST)
சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து கோயம்பேடு வழியாக விமான நிலையத்திற்கு இயக்கப்படும் நேரடி மெட்ரோ ரயில் சேவை, தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 
இதுகுறித்து சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
 
தற்போது பச்சை வழித்தடத்தில் கோயம்பேடு வழியாக விமான நிலையம் செல்ல திட்டமிட்டுள்ள பயணிகள், நேரடி சேவையை பயன்படுத்த முடியாது. இதற்கு மாற்றாக, பயணிகள் கோயம்பேடு வழித்தடத்தில் இருந்து ஆலந்தூர் மெட்ரோ நிலையத்தில் இறங்கி, அங்கிருந்து நீல வழித்தடத்திற்கு மாறி விமான நிலையத்திற்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
 
அதேநேரம், சென்ட்ரல் முதல் பரங்கிமலை வரையிலான பச்சை வழித்தட சேவைகளும், விம்கோ நகர் முதல் விமான நிலையம் வரையிலான நீல வழித்தட சேவைகளும் எவ்வித மாற்றமுமின்றி வழக்கமான அட்டவணைப்படி இயங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் தொழில்நுட்ப குழுவினர் கோளாறை சரிசெய்யும் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பணிகள் முழுமையாக முடிந்து மறு அறிவிப்பு வரும் வரை இந்தத் தற்காலிக மாற்றம் அமலில் இருக்கும்.
 
