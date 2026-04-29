பாண்டிச்சேரியிலிருந்து சரக்கு வாங்கிட்டு வரலாமா?!.. நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு..

Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (18:39 IST)
Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 (18:42 IST)
கடலூரில் ஒருவர் 2 லிட்டருக்கும் கீழ் மதுபான பாட்டில்களை வைத்திருந்த விவகாரம் தொடர்பான வழக்கில் ‘ஒருவர் தனது சொந்த பயன்பாட்டிற்கு 4.5 லிட்டர் லிட்டர் வரை மதுபானத்தை வைத்துக் கொள்ளலாம்’ என விதிமுறை இருக்கும் போது சம்பந்தப்பட்ட நபர் அதுக்கும் குறைவாகவே மதுபான பாட்டில்களை வைத்திருந்தார் என்று கூறி அந்த வழக்கை நீதிமன்றம் ரத்து செய்தது.
இதையடுத்து ‘நீதிமன்றமே சொல்லிவிட்டது.. இனிமேல் பாண்டிச்சேரியிலிருந்து 4.5 லிட்டர் வரை மதுபானம் வாங்கி தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வரலாம் என பலரும் சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டார்கள். குறிப்பாக மதுபான பிரியார்கள் இந்த செய்தியை பார்த்து மிகவும் சந்தோஷப்பட்டார்கள். ஆனால் கடலூர் காவல்துறை இதை மறுத்து ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டது..
அதில் ‘2017 ஆம் வருடம் தமிழக அரசு வெளியிட்ட அரசாணையின் அடிப்படையில் தமிழக நீதிமன்றம் கருத்து சொல்லியிருக்கிறது. ஆனால் 2025ம் வருடம் புதிய அரசாணை தமிழக அரசு வெளியிட்டது.. அதன்படி தமிழகத்தின் டாஸ்மாக்கில் வாங்கும் மதுபானத்தை மட்டுமே ஒருவர் சொந்த பயன்பாட்டிற்கு 4.5 லிட்டர் வரை வைத்துக் கொள்ள முடியும்.. புதுச்சேரி உள்ளிட்ட மற்ற மாநிலங்களில் இருந்து மதுபாட்டில்களை கொண்டு வருவதற்கு தடை நீடிக்கிறது.. குறைந்தபட்சம் 90 ml எடுத்து வந்தாலே அது குற்றம்தான்.. அதற்கான தண்டனை வழங்கப்படும்’ என்று கூறப்பட்டிருந்தது..
தற்போது இது தொடர்பான வழக்கில் தீர்ப்பளித்துள்ள சென்னை உயர்நீதிமன்றம் புதுச்சேரியிலிருந்து மதுபானம் கொண்டு வர அனுமதி கிடையாது.. 4.5 லிட்டர் வரை மதுபானம் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்ற தமிழக அரசின் அரசாணை இங்கு மட்டுமே பொருந்தும்.. பிற மாநில மதுபானங்களுக்கு பொருந்தாது’ என தீர்ப்பளித்திருக்கிறது.