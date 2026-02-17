சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் அதிரடி மாற்றம்: அடுத்த 45 நாட்களுக்கு புதிய ரயில் அட்டவணை!

சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்று வரும் பராமரிப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் காரணமாக, வரும் பிப்ரவரி 20-ஆம் தேதி நள்ளிரவு முதல் ஏப்ரல் 5-ஆம் தேதி வரை அதாவது 45 நாட்களுக்கு புறநகர் ரயில் சேவைகளில் முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த காலகட்டத்தில், புறநகர் ரயில்கள் அனைத்தும் தற்போதுள்ள நடைமேடைகளுக்கு பதிலாக 5 மற்றும் 6 ஆகிய நடைமேடைகளில் இருந்து இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
நடைமேடை மாற்றப்படுவதால், ரயில்களின் வருகை மற்றும் புறப்பாடு நேரங்களில் மாற்றங்கள் இருக்கும். இதற்காக 45 நாட்களுக்கு மட்டும் செல்லத்தக்க தற்காலிக ரயில் அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, சென்னை கடற்கரையில் இருந்து தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மற்றும் அரக்கோணம் செல்லும் ரயில்களின் நேரங்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளன.
பயணிகள் சிரமத்தை தவிர்க்க, ரயில் நிலைய அறிவிப்புகள் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் புதிய கால அட்டவணையை சரிபார்த்துக்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.