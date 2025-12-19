முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
சென்னை வரைவு வாக்காளர் பட்டியல்.. கொளத்தூரில் 1 லட்சம்.. சேப்பாக்கத்தில் 89 ஆயிரம் பெயர்கள் நீக்கம்..!

வாக்காளர் பட்டியல் சென்னை

Mahendran

, வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025 (17:45 IST)
சென்னையில் திருத்தப்பட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை தேர்தல் ஆணையம் இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இதில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் சுமார் 14.25 லட்சம் பேரின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இது முந்தைய மொத்த வாக்காளர் எண்ணிக்கையில் மூன்றில் ஒரு பங்காகும். 
 
சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணிகளுக்கு முன்பு சென்னையில் 40.04 லட்சம் வாக்காளர்கள் இருந்த நிலையில், தற்போது இது 25.79 லட்சமாக குறைந்துள்ளது.
 
பெயர்கள் நீக்கப்பட்டதற்கான முக்கிய காரணங்களாக, 1.56 லட்சம் பேர் உயிரிழந்ததும், 12.22 லட்சம் பேர் வேறு இடங்களுக்கு குடிபெயர்ந்ததும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
 
மேலும், இரட்டை பதிவுகள் மற்றும் முகவரியில் இல்லாதவர்களும் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் கொளத்தூர் தொகுதியில் 1.03 லட்சம் பெயர்களும், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதியின் சேப்பாக்கம் தொகுதியில் 89 ஆயிரம் பெயர்களும் நீக்கப்பட்டுள்ளன. 
 
பட்டியலில் பெயர் விடுபட்டவர்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை; ஜனவரி 18-ஆம் தேதி வரை உரிய படிவங்கள் மூலம் மீண்டும் சேர்க்க விண்ணப்பிக்கலாம். இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் பிப்ரவரி 17-ஆம் தேதி வெளியாகும்.
 
