வேலை பார்த்த பணத்தை தரவில்லை.. 700 கோடி ரூபாய் நிலுவைத்தொகை.. சென்னை மாநகராட்சி மீது குற்றச்சாட்டு..

சென்னை மாநகராட்சி நிதி நெருக்கடி

Siva

, செவ்வாய், 20 ஜனவரி 2026 (12:02 IST)
சென்னை மாநகராட்சியில்  மேற்கொள்ளப்பட்ட பல்வேறு வளர்ச்சி பணிகளுக்காக வழங்கப்பட வேண்டிய சுமார் 700 கோடி ரூபாய் நிலுவைத்தொகை கடந்த பல மாதங்களாக வழங்கப்படவில்லை என்று ஒப்பந்ததாரர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். 
 
சாலைகள் அமைத்தல், மேம்பாலப் பணிகள், குப்பை அகற்றுதல், பூங்கா பராமரிப்பு மற்றும் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணிகளை முடித்து கொடுத்த பின்னரும், நிதி நெருக்கடியை காரணம் காட்டி மாநகராட்சி நிர்வாகம் தங்களை புறக்கணிப்பதாக சென்னை மாநகராட்சி ஒப்பந்ததாரர்கள் சங்கத்தலைவர் ஆர். ராமாராவ் தெரிவித்துள்ளார். 
 
பல துறைகளில் பில்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டு நிதித்துறைக்கு அனுப்பப்பட்ட போதிலும், பணம் விடுவிக்கப்படாமல் இருப்பது தொழிலாளர்களின் ஊதியம் மற்றும் விநியோகஸ்தர்களுக்கான கொடுப்பனவுகளை பாதித்துள்ளதாக அவர் கவலை தெரிவித்துள்ளார்.
 
நிலுவைத் தொகையை உடனடியாக வழங்காவிட்டால், சென்னையின் அத்தியாவசிய பொதுப்பணிகள் மற்றும் கட்டமைப்புத் திட்டங்கள் முடங்கும் அபாயம் உள்ளதாக ஒப்பந்ததாரர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva

