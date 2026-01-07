சென்னையில் 49வது புத்தக கண்காட்சி.. எப்போது, எங்கு தொடங்குகிறது?

சென்னையின் மிக முக்கியமான கலாச்சார நிகழ்வான 49-ஆவது சென்னை புத்தக கண்காட்சி, நந்தனம் ஒய்.எம்.சி.ஏ மைதானத்தில் நாளை கோலாகலமாக தொடங்குகிறது. தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பதிப்பாளர்கள் சங்கம் சார்பில் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படும் இந்த அறிவு திருவிழா, நாளை தொடங்கி வரும் ஜனவரி 21-ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.
கண்காட்சிக்காக மைதானத்தில் நூற்றுக்கணக்கான அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டு, விறுவிறுப்பான இறுதி கட்டப்பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இம்முறை லட்சக்கணக்கான புத்தகங்கள் வாசகர்களுக்காக காத்திருக்கின்றன.
பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் பல்வேறு சிறப்பு ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. வார இறுதி நாட்கள் மற்றும் விடுமுறை நாட்களில் வழக்கத்தை விட அதிக அளவிலான பொதுமக்கள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், குடிநீர், உணவு மற்றும் வாகன நிறுத்துமிட வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
புத்தக ஆர்வலர்களுக்காக நாளை இந்த கண்காட்சி தொடங்குவது சென்னை மக்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.