விஜய் போட்டியிடும் பெரம்பூரில் எத்தனை சதவீதம் வாக்குப்பதிவு? சென்னையில் எவ்வளவு?

Publish Date: Thu, 23 Apr 2026 (11:06 IST)
Updated Date: Thu, 23 Apr 2026 (11:08 IST)
சென்னையில் காலை 9 மணி வரை பதிவான வாக்குகள் 16.51% என தகவல் வெளியாகியுள்ளது. குறிப்பாக விஜய் போட்டியிடும் பெரம்பூரில் 16.96% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. சென்னையின் பிற பகுதியில் பதிவான வாக்குகளில் நிலவரம் இதோ:
தொகுதிகள் மற்றும் வாக்கு சதவிகிதம்:
விருகம்பாக்கம்: 18.85%
தியாகராயநகர்: 18.75%
வேளச்சேரி: 18.12%
கொளத்தூர்: 17.51%
அண்ணா நகர்: 17.06%
வில்லிவாக்கம்: 17.02%
பெரம்பூர்: 16.96%
ஆயிரம் விளக்கு: 16.66%
ஆர்.கே.நகர்: 16.32%
சைதாப்பேட்டை: 16.05%
எழும்பூர்: 15.64%
சேப்பாக்கம்: 15.70%
துறைமுகம்: 15.01%
மயிலாப்பூர்: 14.51%
ராயபுரம்: 14.39%
திருவிக நகர்: 14.38%