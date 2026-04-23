Select Your Language

Notifications

விஜய் போட்டியிடும் பெரம்பூரில் எத்தனை சதவீதம் வாக்குப்பதிவு? சென்னையில் எவ்வளவு?

voter list
BY: Siva
Publish Date: Thu, 23 Apr 2026 (11:06 IST) Updated Date: Thu, 23 Apr 2026 (11:08 IST)
google-news
சென்னையில் காலை 9 மணி வரை பதிவான வாக்குகள் 16.51% என தகவல் வெளியாகியுள்ளது. குறிப்பாக விஜய் போட்டியிடும் பெரம்பூரில் 16.96% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. சென்னையின் பிற பகுதியில் பதிவான வாக்குகளில் நிலவரம் இதோ:
 
தொகுதிகள் மற்றும் வாக்கு சதவிகிதம்:
 
விருகம்பாக்கம்: 18.85%
 
தியாகராயநகர்: 18.75%
 
வேளச்சேரி: 18.12%
 
கொளத்தூர்: 17.51%
 
அண்ணா நகர்: 17.06%
 
வில்லிவாக்கம்: 17.02%
 
பெரம்பூர்: 16.96%
 
ஆயிரம் விளக்கு: 16.66%
 
ஆர்.கே.நகர்: 16.32%
 
சைதாப்பேட்டை: 16.05%
 
எழும்பூர்: 15.64%
 
சேப்பாக்கம்: 15.70%
 
துறைமுகம்: 15.01%
 
மயிலாப்பூர்: 14.51%
 
ராயபுரம்: 14.39%
 
திருவிக நகர்: 14.38%
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அடையாள அட்டை இல்லாமல் வாக்கு செலுத்துவதா? தமிழிசை - திமுகவினர் இடையே கடும் வாக்குவாதம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos