கோயம்புத்தூரில் என்.டி.ஏ வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக பிரசாரம் செய்த நாரா சந்திரபாபு நாயுடு

கோயம்புத்தூர்: ஆந்திரப் பிரதேச முதல்வர் நாரா சந்திரபாபு நாயுடு, என்.டி.ஏ கூட்டணியின் வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக கோயம்புத்தூரில் தீவிர தேர்தல் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டார்.
நகரில் உள்ள உள்ளூர் தொழிலதிபர்கள் மற்றும் பல துறைகளின் நிபுணர்களுடன் சந்திப்பு நடத்தி, தற்போதைய அரசியல் மற்றும் வளர்ச்சி வாய்ப்புகள் குறித்து விரிவாக கலந்துரையாடினார். இந்தக் கூட்டத்தில் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு தொகுதிகளில் போட்டியிடும் என்.டி.ஏ வேட்பாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
கோயம்புத்தூர் வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் வானதி சீனிவாசன், தெற்கு தொகுதியில் அம்மன் கே. அர்ஜுன், சிங்காநல்லூரில் கே.ஆர். ஜெயராமன், கவுண்டம்பாளையத்தில் அருண் குமார் மற்றும் சுலூரில் கந்தசாமி உள்ளிட்டோர் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.
மக்கள் என்.டி.ஏ வேட்பாளர்களுக்கு வாக்களித்து வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும் என்று முதல்வர் கேட்டுக் கொண்டார். தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசத்துக்கிடையேயான வரலாற்று மற்றும் பண்பாட்டு உறவுகளை அவர் வலியுறுத்தினார்.
நீர்வள இணைப்பு – வளர்ச்சிக்கான முக்கிய தளம்:
முன்னாள் முதல்வர் என்.டி. ராமா ராவ் ஆட்சிக்காலத்தில் தெலுங்கு கங்கை திட்டம் மூலம் சென்னை நகருக்கு குடிநீர் வழங்கப்பட்டதை நினைவுபடுத்திய அவர், நதிகள் இணைக்கப்பட்டால் கோதாவரி நீரை தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்கும் வாய்ப்பு உள்ளதாக தெரிவித்தார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி நதிகள் இணைப்பு திட்டத்திற்காக முயற்சி செய்து வருவதாகவும், இது நாட்டின் நீர் பாதுகாப்புக்கு மிகப் பெரிய ஆதாரமாக அமையும் என்றும் கூறினார்.
அரசியல் விமர்சனம் மற்றும் சட்டங்கள்
பெண்கள் ஒதுக்கீட்டு மசோதா மற்றும் தொகுதி மறுசீரமைப்பு (டிலிமிட்டேஷன்) மசோதாவை திமுக உட்பட சில கட்சிகள் எதிர்த்தது தவறு என அவர் விமர்சித்தார். இந்த மசோதா தென் மாநிலங்களுக்கு நன்மை அளித்திருக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
பெண்களுக்கு 33% ஒதுக்கீடு வழங்குவது நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கான முக்கியமான நடவடிக்கை என்றும், அதை தடுக்க முயற்சிப்பது பெண்களின் முன்னேற்றத்தை பாதிக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
வளர்ச்சி, முதலீடு மற்றும் “டபுள் இன்ஜின்” அரசு
ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் “டபுள் இன்ஜின்” அரசு காரணமாகவே வேகமான வளர்ச்சி ஏற்பட்டதாகவும், பெருமளவில் முதலீடுகள் வந்துள்ளதாகவும் முதல்வர் கூறினார்.
Google நிறுவனம் 15 பில்லியன் டாலர் முதலீடு செய்திருப்பதாகவும், குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் வேலி அமைக்கும் திட்டமும் உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக வளர்ச்சி மந்தமாகியுள்ளது என்றும், இளைஞர்கள் போதைப்பொருள் பிரச்சினையில் சிக்கி வருவதாகவும் அவர் கவலை தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டின் பண்பாடு மற்றும் பாரம்பரியம்
தமிழ்நாடு ஒரு தொன்மையான நாகரிக மண் என்றும், திராவிட பண்பாட்டின் மையமாக விளங்குகிறது என்றும் அவர் பாராட்டினார்.
சுப்பிரமணிய பாரதி, கண்ணகி, திருவள்ளுவர், சி.வி. ராமன் போன்ற பல பெருமைமிகு ஆளுமைகள் இந்த மண்ணில் பிறந்தவர்கள் என குறிப்பிட்டார்.
ராமேஸ்வரம், தஞ்சாவூர், அருணாசலம் போன்ற ஆன்மிக மையங்கள் நாட்டின் பல பகுதிகளிலிருந்தும் பக்தர்களை ஈர்க்கின்றன என்றும் கூறினார்.
என்.டி.ஏ வெற்றி – நாட்டின் முன்னேற்றம்”
இறுதியாக, என்.டி.ஏ கூட்டணி வெற்றி பெற்றால் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றம் உறுதி என்றும், மக்கள் அனைவரும் ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்றும் நாரா சந்திரபாபு நாயுடு கேட்டுக் கொண்டார்.
“டபுள் இன்ஜின் அரசு அமைந்தால் முன்னேற்றம் என்ன என்பதை நீங்கள் நேரில் காண்பீர்கள்” என அவர் உறுதியளித்தார்.
அதன்பின், தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக கோயம்புத்தூரில் ஊடக சந்திப்பு நடத்திய ஆந்திரப் பிரதேச முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு.
பெண்கள் மசோதா மற்றும் தொகுதி மறுவரையறை (Delimitation) மசோதாக்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த DMK, Indian National Congress உள்ளிட்ட INDIA கூட்டணிக்கு முதலமைச்சர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தார்.
இந்த மசோதாக்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, DMK உள்ளிட்ட INDIA கூட்டணி கட்சிகள் பெண்களையே தோற்கடித்ததாக அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
நல்ல நோக்கத்துடன் பிரதமர் Narendra Modi தலைமையிலான மத்திய அரசு இந்த மசோதாக்களை கொண்டு வந்தபோதும், அரசியல் நோக்கத்திற்காக காங்கிரஸ் மற்றும் DMK அவற்றை தடுக்கச் செய்ததாகவும் அவர் விமர்சித்தார்.
முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு கூறியவை:
* பெண்கள் இடஒதுக்கீட்டு மசோதாவை தடுத்ததன் மூலம் காங்கிரஸ் தலைமையிலான DMK பெண்களுக்கு துரோகம் செய்துள்ளது.
* முன்பு முன்னேற்ற மாநிலமாக இருந்த தமிழ்நாடு தற்போது பொருளாதார ரீதியாக பின்னடைந்துள்ளது.
* தமிழ்நாட்டில் பல ஊழல்கள் நடைபெற்றுள்ளன.
* பெண்கள் இடஒதுக்கீட்டு மசோதாவை ஏன் எதிர்த்தது என்பதை DMK விளக்க வேண்டும்.
* தென் மாநிலங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பங்குகளை DMK தடுத்துள்ளது.
* 50% இடங்கள் அதிகரிக்கும் என்று தெளிவாக கூறும்போது பிரச்சனை என்ன?
* பெண்கள் இடஒதுக்கீட்டு மசோதாவுக்காக நீண்ட காலமாக என்னை போன்றோர் போராடி வருகிறோம்.
* 2029 தேர்தலுக்குள் இந்த இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடி எண்ணினார்.
* மத்திய அரசு முன்வைத்த தொகுதி மறுவரையறை மசோதா அமலுக்கு வந்தால் தமிழ்நாடு, ஆந்திரப் பிரதேசம், கேரளா, தெலங்கானா, கர்நாடகா போன்ற மாநிலங்களுக்கு இடங்கள் அதிகரித்திருக்கும்.
* DMK எடுத்த முடிவால் பெண்களும் தென் மாநிலங்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
* நாட்டின் மக்கள்தொகையில் பாதி பெண்களே; இதை INDIA கூட்டணி ஏன் கவனிக்கவில்லை?
* பெண்கள் மசோதாவை தடுக்கச் செய்த INDIA கூட்டணி, NDA-வை அல்ல, பெண்களையே தோற்கடித்துள்ளது.
* தென் மாநிலங்களுக்கு அநீதி நடக்க வேண்டும் என்று DMK விரும்புகிறதா?
* பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு தேவையில்லை என்று DMK நினைக்கிறதா?
* 2027 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் செய்தால் தென் மாநிலங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படும்.
* இடஒதுக்கீட்டை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த பெண்களை DMK போன்ற கட்சிகள் ஏமாற்றியுள்ளன.
* காங்கிரஸ் - DMK அரசியலால் பெண்கள் தோல்வியடைந்துள்ளனர்.
* தமிழ்நாட்டுக்கு நீர் வழங்கும் நோக்கில் தெலுங்கு கங்கை திட்டத்தை முன்பு செயல்படுத்தியுள்ளோம்.
* ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் உள்நாட்டு நதிகள் இணைப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறோம்.
* கங்கை - காவிரி இணைப்பு நடந்தால் நாட்டின் நீர் பற்றாக்குறை தீரும்.
* ஒவ்வொரு அரசும் பொறுப்புடனும் வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் செயல்பட வேண்டும்.