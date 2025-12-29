முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
கரூர் சம்பவம்!.. சிபிஐ விசாரணையில் புஸ்ஸி ஆனந்த்.. ஆதவ் அர்ஜுனா!....

bussy anand

BALA

, திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025 (11:39 IST)
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ம் தேதி கரூருக்கு சுற்றுப்பயணம் சென்றிருந்தபோது அவரை பார்ப்பதற்காக பல ஆயிரம் மக்கள் கூடியதில் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டு கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். 100க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.

இந்த வழக்கை தற்போது சிபிஐ விசாரித்து வருகிறது. எனவே கரூரில் முகாமிட்ட சிபிஐ ஆதார் அதிகாரிகள் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள், அவர்களின் உறவினர்கள், காயமடைந்தவர்கள், அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர்கள், ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர்கள் என பலரிடமும் விசாரணை நடத்தினார்கள்.

சமீபத்தில் இது தொடர்பாக சிபிஐ அதிகாரிகள் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்தனர். மேலும் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் மற்றும் ஆதவ அர்ஜுனா ,இணை பொதுச் செயலாளர் நிர்மல் குமார் மற்றும் ஈரோடு தவெக நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட சிலருக்கும் நேரில் ஆஜரவேக வேண்டுமென சம்மன் அனுப்பியிருக்கிறார்கள்.

அவர்கள் மட்டுமல்லாமல் ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர், ஈரோடு எஸ்.பி உள்ளிட்ட சில போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கும் சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. இவர்கள் எல்லோரும் இன்று டெல்லி சிபிஐ தலைமை அலுவலகத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என கூறப்பட்டிருக்கிறது. எனவே புஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்ட பலரும் இன்று டெல்லி செல்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

