விஜயை சும்மா உட்கார வைத்த சிபிஐ!.. டெல்லியில் நடந்தது என்ன?...

Publish Date: Sun, 15 Mar 2026 (13:25 IST)
கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக ஏற்கனவே தவெக தலைவர் விஜய்க்கு சிபிஐ இரண்டு முறை சம்மன் அனுப்பி டெல்லிக்கு நேரில் வரவழைத்து விசாரணை நடத்தியது. கடந்த ஜனவரி 15 மற்றும் 19 இரண்டு நாட்கள் அவர் டெல்லியில் விசாரணையில் கலந்து கொண்டார்..
அதன்பின், கடந்த 10ம் தேதி அவர் மீண்டும் டெல்லியில் விசாரணைக்கு ஆஜராகவேண்டும் என சிபிஐ மீண்டும் சம்மன் அனுப்பியது. ஆனால் அரசியல் பணி காரணமாக வேறு தேதியை கேட்டார் விஜய். மேலும் சென்னையில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜராகிறேன் எனவும் விஜய் தரப்பு கோரிக்கை வைத்தது.. ஆனால் அதை சிபிஐ ஏற்கவில்லை. மேலும் 15ம் தேதியான் இன்று அவர் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என மீண்டும் சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியது. அதை ஏற்று நேற்று தனி விமானம் மூலம் விஜய் டெல்லி சென்றார்..
இன்று காலை 9 மணி அளவில் அவர் டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்திற்கு சென்றார். ஆனால், ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேல் அவரிடம் எந்த விசாரணையும் நடத்தாமல் அவரை அமர வைத்ததாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. கையொப்பம் மட்டும் வாங்கி வைத்துக் கொண்டு விசாரணை எதுவும் நடக்காமல் அவரை அமர வைத்திருந்தார்கள் என சொல்லப்படுகிறது. அதன்பின் அவரிடம் விசாரணையை துவங்கியிருக்கிறார்கள்.. தற்போது இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேல் அவரிடம் விசாரணை நடத்தியிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளது.