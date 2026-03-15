முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விஜயை சும்மா உட்கார வைத்த சிபிஐ!.. டெல்லியில் நடந்தது என்ன?...

vijay
BY: Mahendran
Publish Date: Sun, 15 Mar 2026 (13:25 IST) Updated Date: Sun, 15 Mar 2026 (13:26 IST)
கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக ஏற்கனவே தவெக தலைவர் விஜய்க்கு சிபிஐ இரண்டு முறை சம்மன் அனுப்பி டெல்லிக்கு நேரில் வரவழைத்து விசாரணை நடத்தியது. கடந்த ஜனவரி 15 மற்றும் 19 இரண்டு நாட்கள் அவர் டெல்லியில் விசாரணையில் கலந்து கொண்டார்..

அதன்பின், கடந்த 10ம் தேதி அவர் மீண்டும் டெல்லியில் விசாரணைக்கு ஆஜராகவேண்டும் என சிபிஐ மீண்டும் சம்மன் அனுப்பியது. ஆனால் அரசியல் பணி காரணமாக வேறு தேதியை கேட்டார் விஜய். மேலும் சென்னையில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜராகிறேன் எனவும் விஜய் தரப்பு கோரிக்கை வைத்தது.. ஆனால் அதை சிபிஐ ஏற்கவில்லை. மேலும் 15ம் தேதியான் இன்று அவர் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என மீண்டும் சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியது. அதை ஏற்று நேற்று தனி விமானம் மூலம் விஜய் டெல்லி சென்றார்..

இன்று காலை 9 மணி அளவில் அவர் டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்திற்கு சென்றார். ஆனால், ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேல் அவரிடம் எந்த விசாரணையும் நடத்தாமல் அவரை அமர வைத்ததாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. கையொப்பம் மட்டும் வாங்கி வைத்துக் கொண்டு விசாரணை எதுவும் நடக்காமல் அவரை அமர வைத்திருந்தார்கள் என சொல்லப்படுகிறது. அதன்பின்  அவரிடம் விசாரணையை துவங்கியிருக்கிறார்கள்.. தற்போது இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேல் அவரிடம் விசாரணை நடத்தியிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளது.

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பட்டப்பகலில் நெல்லை பஸ் ஸ்டாண்டில் மனைவியை வெட்டி கொலை செய்த கணவர்.. பெரும் பரபரப்பு..!

