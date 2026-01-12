முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சிபிஐ விசாரணை ஒத்தி வைப்பு!.. நாளை சென்னை திரும்பும் விஜய்?..

Advertiesment
vijay

BALA

, திங்கள், 12 ஜனவரி 2026 (19:24 IST)
கரூர் சம்பவத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்தது தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. ஏற்கனவே புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் கரூர் மாவட்ட போலீஸ் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலரிடமும் சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர்
. அவர்களில் பலரையும் டெல்லிக்கு நேரில் வருவழைத்து விசாரணை நடத்தி சிபிஐ அதிகாரிகள் வாக்குமூலம் பெற்றனர். மேலும் விசாரணையில் ஆஜராகுமாறு தவெக தலைவர் விஜய்க்கும் சம்மன் அனுப்பப்பட்டது.

அதை ஏற்று தவெக தலைவர் விஜய் இன்று காலை தனிவிமானம் மூலம் சென்னையிலிருந்து டெல்லி சென்றார். அதன்பின் சிபிஐ அலுவலகம் சென்று விசாரணையில் ஆஜரானார். காலை முதல் மாலை வரை சுமார் 7 மணி நேரங்கள் அவரிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தப்பட்டது
. சிபிஐ அதிகாரிகள் கேட்ட பல கேள்விகளுக்கும் அவர் பதில் அளித்தார். இன்று மாலை 6.30 மணிக்கு சிபிஐ விசாரணை முடியும் எனவும் நாளை மீண்டும் அவர் விசாரணையில் ஆஜராவார் எனவும் செய்திகள் வெளியானது.

ஆனால் தற்போது வெளியாகியுள்ள தகவல் படி விஜயின் கோரிக்கையை ஏற்று விசாரணையை சிபிஐ அதிகாரிகள் ஒத்தி வைத்திருக்கிறார்கள்.. தேவைப்பட்டால் மீண்டும் சம்மன் அனுப்பி விஜயிடம் விசாரணை நடத்தவும் சிபிஐ அதிகாரிகள் திட்டமிட்டிருக்கிறார்களாம். இதைத்தொடர்ந்து இன்று இரவு டெல்லியில் தங்கும் விஜய் நாளை காலை தனி விமானம் மூலம் மீண்டும் சென்னைக்கு திரும்புவார் என தவெகவினர் சொல்கிறார்கள்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விஜயிடம் 4 மணி நேரமாக சிபிஐ விசாரணை!.. நாளையும் தொடருமா?...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos