அன்புமணியின் இன்றைய போராட்டமும், அதில் இருக்கும் அரசியலும்.. யார் யார் கலந்து கொண்டனர்?

சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு

Siva

, புதன், 17 டிசம்பர் 2025 (15:03 IST)
அன்புமணி ராமதாஸ் தலைமையில் சென்னையில் இன்று நடைபெற்ற சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு கோரும் போராட்டமும், அதில் வெளிப்பட்ட கூட்டணி அரசியலும் தமிழக அரசியலில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  
 
திமுக அரசை வலியுறுத்தி பாமக நடத்திய இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளான பாஜக , அமமுக போன்றவை பங்கேற்றன. இது பாஜக - அன்புமணி இடையேயான இணக்கத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது. ஆச்சரியமாக, கூட்டணியில் இல்லாத நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் தனியரசு போன்றோரும் இதில் கலந்துகொண்டனர்.
 
இந்த நிகழ்வில் அதிமுக மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பங்கேற்காதது மிக முக்கியமான அரசியல் செய்தியாக பார்க்கப்படுகிறது:
 
பாமக-வை மீண்டும் கூட்டணிக்குள் கொண்டுவர எடப்பாடி பழனிசாமி விரும்பினாலும், தற்போது பாமக-வுக்குள்  நிலவும் குழப்பத்தால் அதிமுக தள்ளி நிற்கிறது. மேலும் வன்னியர் இட ஒதுக்கீடு போன்ற விவகாரங்கள் தென் தமிழகத்தில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் குறித்து அதிமுக எச்சரிக்கையாக உள்ளது.
 
விஜய் தலைமையிலான தவெக, தாங்கள் என்.டி.ஏ பக்கம் சாய்கிறோம் என்ற பிம்பம் வந்துவிட கூடாது என்பதற்காக இந்த போராட்டத்தை தவிர்த்திருக்கலாம்.
 
திமுக-வை கடுமையாக விமர்சித்து நடத்தப்படும் இந்த போராட்டத்தில், அக்கட்சியின் கூட்டணிக் கட்சிகள் பங்கேற்பது 'தர்மசங்கடமான' சூழலை உருவாக்கும் என்பதால் அவர்கள் கலந்துகொள்ளவில்லை.
 
சுருக்கமாக சொன்னால், பாஜக அன்புமணியை தனது பிடியில் வைத்துக்கொள்ள விரும்புகிறது. அதிமுக 'காத்திருந்து கவனிக்கும்' முறையை கையாள்கிறது. 2026 தேர்தலில் இந்த கூட்டணி கணக்குகள் மேலும் பல மாற்றங்களை சந்திக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.
 
Edited by Siva
 

