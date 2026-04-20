தமிழக சட்டசபை தேர்தல்!.. அதிக கடன் வைத்திருக்கும் டாப் 3 வேட்பாளர்கள்!..

Publish Date: Mon, 20 Apr 2026 (12:36 IST)
Updated Date: Mon, 20 Apr 2026 (12:40 IST)
தமிழகத்தில் 2026 சட்டசபை தேர்தல் வருகிற 23ம் தேதி 234 தொகுதியிலும் ஒரே கட்டமாக நடைபெறவிருக்கிறது. வழக்கமாக அதிமுக திமுக, நாம் தமிழர் கட்சி என மும்மனை போட்டி நிலவும் நிலையில் தற்போது நடிகர் விஜய் புதிதாக அரசியல் கட்சி தொகுதி இந்த போட்டியில் இணைந்திருப்பதால் நான்கு முனை போட்டியாக இந்த தேர்தல் மாறியிருக்கிறது.
நாளையுடன் பிரச்சாரம் முடிவடையவுள்ள நிலையில் தமிழக அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் சுறுசுறுப்பாக பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்கள். இந்நிலையில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிக கடன் வைத்திருக்கும் 3 டாப் 3 வேட்பாளர்கள் பற்றி பார்ப்போம்..
அதில் முதலிடத்தில் இருப்பவர் லீமா ரோஸ்.. இவர் லால்குடி தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறார். இவர் தனது வேட்புமனுவில் தனக்கு 340 கோடி கடன் இருப்பதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.. அதே நேரம் தனக்கு 1048 கோடி சொத்து மதிப்பு இருப்பதாக இவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.. இவர் பிரபல லாட்டரி அதிபர் மார்ட்டீனின் மனைவி ஆவார். அதோடு தவெகவில் முக்கிய பொறுப்பில் உள்ள ஆதவ் அர்ஜுனாவின் மாமியார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது
அடுத்து திமுக சார்பாக சென்னை வில்லிவாக்கத்தில் போட்டியிடும் கார்த்திக் மோகன் தனக்கு ரூ.144 கோடி கடன் இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார். இவர் தனக்கு ரூ.209 கோடி சொத்து மதிப்பு இருப்பதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்..
இந்த லிஸ்ட்டில் மூன்றாம் இடத்தில் இருப்பவர் கே.ஆர் ஜெயராம். இவர் சிங்காநல்லூர் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறார். தனக்கு 77 கோடி கடன் இருப்பதாக குறிப்பிட்டு இருக்கும் இவர் தனக்கு 147 கோடி சொத்து மதிப்பு இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.