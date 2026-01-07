திமுக, அதிமுக என 2 பிரமாண்ட கூட்டணிகள்.. தனித்து விஜய்யால் வெற்றி பெற முடியுமா?

தமிழக அரசியலில் பல ஆண்டுகளாக திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு துருவங்களே பிரமாண்ட கூட்டணிகளுடன் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றன. இந்த சூழலில், 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' தொடங்கியுள்ள நடிகர் விஜய், 2026 தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற முடியுமா என்ற விவாதம் எழுந்துள்ளது.
ஆளுங்கட்சியான திமுக ஒரு வலுவான வாக்கு வங்கியை கொண்டுள்ளது; மறுபுறம் அதிமுக தனது கூட்டணியை மீண்டும் பலப்படுத்த முயற்சிக்கிறது. இந்த இரண்டு கோட்டைகளை தகர்ப்பது விஜய்க்கு ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாகும்.
இருப்பினும், பாரம்பரிய அரசியல் கட்சிகள் மீது அதிருப்தியில் இருக்கும் இளைஞர்கள் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளர்களின் ஆதரவு விஜய்க்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
சினிமா பிம்பத்தைக் கடந்த ஒரு தெளிவான அரசியல் கொள்கையும், அடிமட்ட தொண்டர்களின் உழைப்பும் இருந்தால் மட்டுமே இந்த இருமுனைப் போட்டியில் அவரால் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும்.
தனித்து நின்று ஆட்சி அமைப்பது கடினம் என்றாலும், கணிசமான வாக்குகளை பெற்று தமிழக அரசியலில் ஒரு தவிர்க்க முடியாத 'மூன்றாவது சக்தியாக' விஜய் உருவெடுக்க வாய்ப்புள்ளது.