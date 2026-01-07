முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
’ஜனநாயகன்’ படத்தையும், சிபிஐயையும் வைத்து விஜய்யை மடக்க முடியுமா? பாஜக எண்ணம் ஈடேறுமா?

vijay

Siva

, புதன், 7 ஜனவரி 2026 (09:05 IST)
தளபதி விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு தணிக்கை வாரியம் மூலம் முட்டுக்கட்டை போடுவதும், அதன் பின்னணியில் மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகளை வைத்து நெருக்கடி கொடுப்பதும் பாஜகவின் அரசியல் தந்திரமாக பார்க்கப்படுகிறது. 
 
விஜய்யின் அரசியல் வருகை தமிழகத்தில் ஒரு புதிய எழுச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், அவரை திரையுலக ரீதியாகவும், சட்ட ரீதியாகவும் முடக்க மத்திய அரசு முயல்வதாக தமிழக வெற்றிக் கழக தொண்டர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
 
பாஜகவை பொறுத்தவரை, விஜய்யை என்.டி.ஏ கூட்டணிக்குள் கொண்டு வர இத்தகைய அழுத்தங்கள் உதவும் என எண்ணலாம். ஆனால், விஜய்யோ தனது கொள்கையில் சமரசமின்றி, "படம் ரிலீஸ் ஆகாவிட்டாலும் பரவாயில்லை" என்ற துணிச்சலான நிலையை எடுத்துள்ளார். 
 
இத்தகைய மிரட்டல்கள் விஜய்யை பலவீனப்படுத்துவதற்கு பதிலாக, மக்கள் மத்தியில் அவருக்கு ஒரு 'பாதிக்கப்பட்ட போராளி' என்ற பிம்பத்தை உருவாக்கி, ஆதரவை பன்மடங்கு பெருக்கி வருகிறது. அதிகார பலத்தை கொண்டு விஜய்யை கட்டுப்படுத்த நினைக்கும் பாஜகவின் கணக்குகள், தமிழகத்தின் தற்போதைய அரசியல் அலையில் ஈடேறுமா என்பது கேள்விக்குறியே.
 
Edited by Siva

