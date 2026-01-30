முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
இன்று தேர்தல் நடந்தால் திமுகவுக்கு தான் வெற்றி.. இந்தியா டுடே, சி வோட்டர் கணிப்பு..!

stalin

, வெள்ளி, 30 ஜனவரி 2026 (11:15 IST)
தமிழகத்தில் தற்போது மக்களவைத் தேர்தல் நடந்தால், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக கூட்டணி மீண்டும் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பதிவு செய்யும் என்று இந்தியா டுடே மற்றும் சி-ஓட்டர் இணைந்து நடத்திய கருத்துக்கணிப்பு தெரிவித்துள்ளது. 
 
கடந்த 2024 மக்களவை தேர்தலில், தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் உள்ள 40 தொகுதிகளையும் திமுக கூட்டணி முழுமையாக கைப்பற்றியது. தற்போது மீண்டும் மக்களவை தேர்தல் நடந்தால், தமிழகத்தில் உள்ள 39 தொகுதிகளில் 38 இடங்களை திமுக கூட்டணி அப்படியே தக்கவைத்துக் கொள்ளும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
மறுபுறம், பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி தமிழகத்தில் ஒரே ஒரு தொகுதியில் மட்டுமே வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளதாக இந்த கணிப்பு கூறுகிறது. 
 
இந்தக் கருத்துக்கணிப்பு முழுக்க முழுக்க மக்களவை தேர்தலுக்கானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வரும் 2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான முடிவுகள் இதிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட வாய்ப்புள்ளது. 
 
