அருமை அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி.. எங்களை பார்த்தால் பாவமாக இல்லையா? ஓபிஎஸ் பேட்டி

தமிழக அரசியலில் தீராத பகையாக கருதப்பட்ட ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி இடையிலான உறவில் புதிய திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமியை "அருமை அண்ணன் எடப்பாடி" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் அழைத்தது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அதிமுகவில் நிலவும் பிளவுகள் குறித்து பேசிய அவர், "எங்களை பார்த்தால் உங்களுக்கு பாவமாக இல்லையா?" என்று கேள்வியெழுப்பினார். மேலும், பிரிந்து கிடக்கும் அதிமுக ஒன்றுபட வேண்டும் என்பதே தனது விருப்பம் என்றும், தன்னை மீண்டும் கட்சியில் இணைக்க டிடிவி தினகரன் முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தார். டிடிவி தினகரனும் எடப்பாடியும் இணைந்திருப்பதை சுட்டிக்காட்டிய அவர், தானும் இணைய தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்தார்.
ராமநாதபுரம் தேர்தல் குறித்து பேசுகையில், "என் பக்கம் மக்கள் செல்வாக்கு இருப்பதை நிரூபிக்கவே அங்கு போட்டியிட்டேன். எனக்கு எதிராக பல 'ஓ.பி.எஸ்'களை நிறுத்தி என்னை வீழ்த்த சதி செய்தனர். அது ஒரு திட்டமிட்ட சூழ்ச்சி," என்று குற்றம் சாட்டினார்.
தனக்குப் புதிய கட்சி ஆரம்பிக்கும் எண்ணம் இல்லை என்றும், ஒருங்கிணைப்பு குழு இன்னும் தேர்தல் குறித்து முடிவு எடுக்கவில்லை என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார்.