முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அருமை அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி.. எங்களை பார்த்தால் பாவமாக இல்லையா? ஓபிஎஸ் பேட்டி

Advertiesment
OPS calls EPS Brother

Siva

, வியாழன், 29 ஜனவரி 2026 (14:19 IST)
தமிழக அரசியலில் தீராத பகையாக கருதப்பட்ட ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி இடையிலான உறவில் புதிய திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமியை "அருமை அண்ணன் எடப்பாடி" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் அழைத்தது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அதிமுகவில் நிலவும் பிளவுகள் குறித்து பேசிய அவர், "எங்களை பார்த்தால் உங்களுக்கு பாவமாக இல்லையா?" என்று கேள்வியெழுப்பினார். மேலும், பிரிந்து கிடக்கும் அதிமுக ஒன்றுபட வேண்டும் என்பதே தனது விருப்பம் என்றும், தன்னை மீண்டும் கட்சியில் இணைக்க டிடிவி தினகரன் முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தார். டிடிவி தினகரனும் எடப்பாடியும் இணைந்திருப்பதை சுட்டிக்காட்டிய அவர், தானும் இணைய தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்தார்.
 
ராமநாதபுரம் தேர்தல் குறித்து பேசுகையில், "என் பக்கம் மக்கள் செல்வாக்கு இருப்பதை நிரூபிக்கவே அங்கு போட்டியிட்டேன். எனக்கு எதிராக பல 'ஓ.பி.எஸ்'களை நிறுத்தி என்னை வீழ்த்த சதி செய்தனர். அது ஒரு திட்டமிட்ட சூழ்ச்சி," என்று குற்றம் சாட்டினார். 
தனக்குப் புதிய கட்சி ஆரம்பிக்கும் எண்ணம் இல்லை என்றும், ஒருங்கிணைப்பு குழு இன்னும் தேர்தல் குறித்து முடிவு எடுக்கவில்லை என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார். 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சென்னை நந்தனம் கல்லுரியில் பெண் பாலியல் பலாத்காரம்!.. 3 பேர் கைது!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos