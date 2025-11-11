முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
அஜித் வீடு, காங்கிரஸ் அலுவலகத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்: கோலிவுட்டில் பரபரப்பு!

அஜித்

Mahendran

, செவ்வாய், 11 நவம்பர் 2025 (15:16 IST)
சென்னையில் அஜித் வீடு, காங்கிரஸ் அலுவலகம் உட்பட பல இடங்களில் வெடிகுண்டு மிரட்டல் வந்ததால் இன்று பரபரப்பு ஏற்பட்டது. டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு மின்னஞ்சல் மூலம் இந்த மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது.
 
மிரட்டப்பட்ட இடங்கள்:
 
நடிகர் அஜித்குமார் இல்லம் (ஈ.சி.ஆர் சாலை)
 
காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகமான சத்தியமூர்த்தி பவன் (தேனாம்பேட்டை)
 
ஈவிபி ஃபிலிம் சிட்டி
 
நடிகர்கள் எஸ்.வி.சேகர் மற்றும் ரம்யா கிருஷ்ணன் ஆகியோரின் வீடுகள்
 
வெடிகுண்டு மிரட்டல் குறித்த தகவல் கிடைத்தவுடன் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் மோப்ப நாய்களுடன் அனைத்து இடங்களிலும் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
 
சோதனையின் முடிவில், இந்த அனைத்து மிரட்டல்களும் புரளி என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
 
மிரட்டல் விடுத்தவர்கள் யார் என்பது குறித்து காவல்துறையினர் தற்போது தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

Edited by Mahendran

