சென்னை அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் குண்டு வெடிக்கும்: 2வது முறையாக வந்த மிரட்டல்..!

சென்னை சாஸ்திரி பவனில் உள்ள அமலாக்கத்துறை தென் மண்டல அலுவலகம் மற்றும் வி.ஹெச்.எம். மருத்துவமனைக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த மின்னஞ்சலால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இது கடந்த மூன்று நாட்களில் அமலாக்கத்துறைக்கு வந்த இரண்டாவது மிரட்டலாகும்.
'VHM மருத்துவமனை மற்றும் சாஸ்திரி பவன் அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் விரைவில் குண்டுகள் வெடிக்கும்' என்ற தலைப்பில் வந்த இந்த மின்னஞ்சல், 'திராவிட சொத்துகளை பாதுகாக்க' தாக்குதல் நடத்தப்படும் என குறிப்பிட்டிருந்தது. மேலும், அலுவலக கழிவறைகளில் RDX IED-க்கள் வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், உளவு மென்பொருள் மூலம் வெடிக்கச் செய்யப்படும் என்றும் மிரட்டியிருந்தது.
தகவல் கிடைத்தவுடன், வெடிகுண்டு கண்டுபிடிப்பு மற்றும் செயலிழப்பு படை விரைந்து, ஊழியர்களை வெளியேற்றி சோதனையிட்டது. சுமார் ஒரு மணி நேரம் நீடித்த விரிவான சோதனையில் எந்த வெடிபொருட்களும் கிடைக்கவில்லை, இதனால் வளாகம் பாதுகாப்பானது என அறிவிக்கப்பட்டது. மிரட்டல் மின்னஞ்சல் அனுப்பியவர்களை கண்டறியும் பணி தற்போது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.