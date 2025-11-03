முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சென்னை அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் குண்டு வெடிக்கும்: 2வது முறையாக வந்த மிரட்டல்..!

Advertiesment
அமலாக்கத்துறை

Mahendran

, திங்கள், 3 நவம்பர் 2025 (15:53 IST)
சென்னை சாஸ்திரி பவனில் உள்ள அமலாக்கத்துறை தென் மண்டல அலுவலகம் மற்றும் வி.ஹெச்.எம். மருத்துவமனைக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த மின்னஞ்சலால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இது கடந்த மூன்று நாட்களில் அமலாக்கத்துறைக்கு வந்த இரண்டாவது மிரட்டலாகும்.
 
'VHM மருத்துவமனை மற்றும் சாஸ்திரி பவன் அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் விரைவில் குண்டுகள் வெடிக்கும்' என்ற தலைப்பில் வந்த இந்த மின்னஞ்சல், 'திராவிட சொத்துகளை பாதுகாக்க' தாக்குதல் நடத்தப்படும் என குறிப்பிட்டிருந்தது. மேலும், அலுவலக கழிவறைகளில் RDX IED-க்கள் வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், உளவு மென்பொருள் மூலம் வெடிக்கச் செய்யப்படும் என்றும் மிரட்டியிருந்தது.
 
தகவல் கிடைத்தவுடன், வெடிகுண்டு கண்டுபிடிப்பு மற்றும் செயலிழப்பு படை விரைந்து, ஊழியர்களை வெளியேற்றி சோதனையிட்டது. சுமார் ஒரு மணி நேரம் நீடித்த விரிவான சோதனையில் எந்த வெடிபொருட்களும் கிடைக்கவில்லை, இதனால் வளாகம் பாதுகாப்பானது என அறிவிக்கப்பட்டது. மிரட்டல் மின்னஞ்சல் அனுப்பியவர்களை கண்டறியும் பணி தற்போது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

4வது மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை செய்த 6ஆம் வகுப்பு மாணவி.. தடயத்தை அழிக்க முயன்ற பள்ளி நிர்வாகம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos