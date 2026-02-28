மன்னிப்பெல்லாம் கேக்க வச்சீங்களே..எரிகிற தீயில் எண்ணெய் ஊற்றிய ப்ளுசட்டை மாறன்

Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 (10:40 IST)
Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (11:26 IST)
தமிழகமே பரபரப்பானது நேற்றைய சம்பவம். விஜய் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கேடு நீதிமன்றத்தை நாடிய அந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. தொலைக்காட்சி, சோசியல் மீடியா என எங்கும் அதே பேச்சுதான்
தமிழ் திரையுலகில் சூப்பர்ஸ்டாராக வலம் வருபவர் விஜய். இவரது மனைவி சங்கீதா. கடந்த 1999ம் ஆண்டு காதல் திருமணம் செய்தனர். இவர்களுக்கு ஒரு மகன் , மகள் உள்ளனர். கடந்த சில வருடங்களாகவே இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்து வந்தனர். விஜய் தொடர்பான எந்த விழாக்களிலும் சங்கீதா பங்கேற்பதை தவிர்த்தார். ஆனாலும் இருவரும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறார்கள் என பலர் முட்டு கொடுத்துவந்தார்கள்.
இந்த நிலையில் நேற்று தனது கணவர் விஜயிடமிருந்து விவாகரத்து வேண்டும் என்று செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் முறையிட்டார் சங்கீதா. இது பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. அவர் அந்த மனுவில் நடிகை ஒருவருடன் விஜய் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்தார். அது 2021ஆம் ஆண்டு எனக்கு தெரியவந்தது. நான் அதனை கண்டுபிடித்த பிறகும் அந்த நடிகையுடன் உறவினை தொடர்ந்தார். ஒரு கட்டத்தில் அந்த நடிகையுடனான உறவை நிறுத்திகொள்வதாக அவர் உறுதி அளித்தார். ஆனால் அதனை மீறி உறவில் இருந்தார். வெளிநாடுகளுக்கு அந்த நடிகையுடன் சென்று வந்தார். அந்த புகைப்படங்களையும் நடிகை பகிர்ந்தார். இது என்னை மனதளவில் பாதித்தது. அதுமட்டுமல்லாமல் என்னையும் என் குழந்தைகள் மற்றும் குடும்பத்தை பாதித்தது என்று கூறியிருந்தார்.
இந்நிலையில் பிரபல திரை விமர்சகர் ப்ளூ சட்டை மாறன் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஒருபதிவினை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் நயினார்: இதைத்தானேடா நான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் சொன்னேன்? அதற்கு என்னை ரவுண்டு கட்டி அடித்து மன்னிப்பெல்லாம் கேட்க வைத்தீர்களே.. ஏன் டா இப்படி?" என குறிபிட்டிருக்கிறார்.
இதனை கண்ட ரசிகர்கள் எரிகிற தீயில் எண்ணெய் ஊற்றுகிறாரா இவர் என்று கூறுகின்றனர். முன்னதாக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நகேந்திரன் 'விஜய் அந்த நடிகையின் வவீட்டிலிருந்து வெளியே வந்தால்தான் அரசியலில் அவரால் ஜெயிக்க முடியும் என்று கூறினார். அதற்கு பல கண்டனங்கள் எழுந்த நிலையில் மன்னிப்பு கேட்டார் நயினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.