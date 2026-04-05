புதுவையில் மீண்டும் இரட்டை எஞ்சின் அரசு: பாஜக வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கை..!

Publish Date: Sun, 05 Apr 2026 (15:58 IST)
Updated Date: Sun, 05 Apr 2026 (15:59 IST)
புதுச்சேரி சட்டசபை தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், பாரதிய ஜனதா கட்சி தனது தேர்தல் அறிக்கையை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது.
மத்திய அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா மற்றும் புதுச்சேரி பாஜக தலைவர் வி.பி. ராமலிங்கம் ஆகியோர் இணைந்து இந்த அறிக்கையை வெளியிட்டனர். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக புதுச்சேரியில் என்.டி.ஏ கூட்டணி ஆட்சி செய்ததை போல, மீண்டும் 'இரட்டை எஞ்சின்' அரசு அமைந்து ஏழைகளின் முன்னேற்றத்திற்காக பாடுபடும் என்று மாண்டவியா உறுதி அளித்துள்ளார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது எக்ஸ் தளத்தில், எதிர்க்கட்சிகளுக்கு புதுச்சேரியின் வளர்ச்சியை பற்றிய தெளிவான பார்வை இல்லை என்றும், அவர்கள் புதுச்சேரியை ஒரு 'ஏடிஎம்' இயந்திரமாக பயன்படுத்தவே விரும்புகிறார்கள் என்றும் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.
எதிர்க்கட்சிகளின் நோக்கம் ஒரு 'பலவீனமான' புதுச்சேரியை உருவாக்குவதுதான் என்று குறிப்பிட்ட அவர், அந்த சொல்லிற்கு 'மோசமான நிர்வாகம், வளர்ச்சியின் முடிவு, மக்களுக்கு எதிரானது மற்றும் பொருளாதாரத்தைச் சிதைப்பது' என விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
புதுச்சேரியில் உள்ள 30 தொகுதிகளுக்கும் வரும் ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4-ஆம் தேதி நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. கடந்த 2021 தேர்தலில் என்.ஆர். காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக கூட்டணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், இந்த முறையும் ஆட்சியை தக்கவைக்க தீவிர முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.