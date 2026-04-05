முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

புதுவையில் மீண்டும் இரட்டை எஞ்சின் அரசு: பாஜக வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கை..!

Advertiesment
புதுச்சேரி தேர்தல் 2026
BY: Siva
Publish Date: Sun, 05 Apr 2026 (15:58 IST) Updated Date: Sun, 05 Apr 2026 (15:59 IST)
புதுச்சேரி சட்டசபை தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், பாரதிய ஜனதா கட்சி தனது தேர்தல் அறிக்கையை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது. 
 
மத்திய அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா மற்றும் புதுச்சேரி பாஜக தலைவர் வி.பி. ராமலிங்கம் ஆகியோர் இணைந்து இந்த அறிக்கையை வெளியிட்டனர். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக புதுச்சேரியில் என்.டி.ஏ கூட்டணி ஆட்சி செய்ததை போல, மீண்டும் 'இரட்டை எஞ்சின்' அரசு அமைந்து ஏழைகளின் முன்னேற்றத்திற்காக பாடுபடும் என்று மாண்டவியா உறுதி அளித்துள்ளார்.
 
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது எக்ஸ் தளத்தில், எதிர்க்கட்சிகளுக்கு புதுச்சேரியின் வளர்ச்சியை பற்றிய தெளிவான பார்வை இல்லை என்றும், அவர்கள் புதுச்சேரியை ஒரு 'ஏடிஎம்' இயந்திரமாக பயன்படுத்தவே விரும்புகிறார்கள் என்றும் கடுமையாக சாடியுள்ளார். 
 
எதிர்க்கட்சிகளின் நோக்கம் ஒரு 'பலவீனமான' புதுச்சேரியை உருவாக்குவதுதான் என்று குறிப்பிட்ட அவர், அந்த சொல்லிற்கு 'மோசமான நிர்வாகம், வளர்ச்சியின் முடிவு, மக்களுக்கு எதிரானது மற்றும் பொருளாதாரத்தைச் சிதைப்பது' என விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
 
புதுச்சேரியில் உள்ள 30 தொகுதிகளுக்கும் வரும் ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4-ஆம் தேதி நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. கடந்த 2021 தேர்தலில் என்.ஆர். காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக கூட்டணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், இந்த முறையும் ஆட்சியை தக்கவைக்க தீவிர முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
 
 
Edited by Siva

அடுத்த கட்டுரையில்

50 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் தரும் வேலையை விட்டுவிட்டு எழுத்து துறைக்கு வந்த இளம்பெண்.. அதன்பின் என்ன நடந்தது?

