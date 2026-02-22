முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தமிழகத்தில் வங்கதேச பயங்கரவாதிகள் கைது.. சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து அதிமுக, பாஜக கேள்வி..!

BJP vs DMK

Siva

, ஞாயிறு, 22 பிப்ரவரி 2026 (12:44 IST)
திருப்பூரில் ஆறு பயங்கரவாத சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளதாக பாஜக மற்றும் அதிமுக ஆகிய எதிர்க்கட்சிகள் திமுக அரசை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளன. 
 
தமிழக பாஜக தலைவர் கே. அண்ணாமலை தனது சமூக வலைதளப் பதிவில், "ஊழல் மற்றும் திறமையற்ற திமுக அரசு, ஒரு காலத்தில் அமைதியாக இருந்த மாநிலத்தை பயங்கரவாதிகள், சமூக விரோதிகள் மற்றும் சர்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தல்காரர்களின் புகலிடமாக மாற்றிவிட்டது" என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளார். வாக்குகளைக் கவரும் "திருப்திப்படுத்தும் அரசியலில்" திமுக ஈடுபடுவதால், மாநில உளவுத்துறை முற்றிலும் தோல்வியடைந்துவிட்டதாக அவர் சாடியுள்ளார். 
 
இதேபோல், அதிமுக செய்தித் தொடர்பாளர் கோவை சத்யன், சட்டவிரோதமாக தங்கியிருந்த வங்கதேசத்தினர் பிடிபட்டது உளவுத்துறையின் மிகப்பெரிய வீழ்ச்சி என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
டெல்லி மெட்ரோ மற்றும் வழிபாட்டு தலங்களில் தாக்குதல் நடத்த திட்டமிட்டிருந்த இந்த கும்பல் பிடிபட்டது தேசிய அளவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பாகிஸ்தான் ஐஎஸ்ஐ மற்றும் வங்கதேச தீவிரவாத அமைப்புகளுடன் இவர்களுக்கு தொடர்பிருப்பதாக டெல்லி சிறப்பு பிரிவு போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva

