ஏசி சண்முகத்தின் புதிய நீதிக்கட்சிக்கு சீட் வழங்காத பாஜக!.. சுந்தர்.சி என்ன செய்வாரு?!...

ac shanmugam
BY: Mahendran
Publish Date: Fri, 03 Apr 2026 (14:47 IST) Updated Date: Fri, 03 Apr 2026 (14:53 IST)
தமிழக பாஜக அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கிறது. பாஜகவுக்கு 27 தொகுதிகளை அதிமுக வழங்கியிருக்கிறது.. அந்த கூட்டணியில் அமமுக, பாமக, புதிய நீதிக்கட்சி உட்ட கட்சிகளும் இணைந்திருக்கிறது.

இந்நிலையில்தான் பாஜக சார்பில் தமிழகத்தில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை பாஜக தலைமை தற்போது வெளியிட்டிருக்கிறது.. அதன்படி தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் சாத்தூர் தொகுதியிலும், தமிழிசை சவுந்தர்ராஜன் சென்னை மயிலாப்பூர் தொகுதியிலும், எல்.முருகன் அவினாசி தொகுதியிலும், வானதி சீனிவாசன் கோவை வடக்கு தொகுதியிலும் போட்டியிடுக்கிறார்கள்.

ஆனால், பாஜக சார்பில் ஏசி சண்முகத்தின் புதியநீதி கட்சிக்கு தரப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு தொகுதி வழங்கப்படவில்லை. அதற்கு பதிலாக திருமாறனின் தென்னிந்திய பார்வேர்ட் பிளாக் கட்சிக்கு ஒரு சீட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.. மேலும், சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் தொகுதியில் திருமாறன் போட்டியிடுவார் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

புதிய நீதிக்கட்சிக்கு அதிமுக ஒரு சீட் வழங்கியிருந்தது. அதில்தான் ஏசி சண்முகத்திற்கு மிகவும் நெருக்கமானவரும், நடிகை குஷ்புவின் கணவர் மற்றும் இயக்குனருமான சுந்தர்.சி மதுரை மதுரையில் போட்டியிடுகிறார். தற்போது ஏசி சண்முகத்திற்கே சீட் கொடுக்கவில்லை என்பதால் சுந்தர்.சி தொடர்ந்து போட்டியிடுவாரா இல்லை தேர்தலில் இருந்து விலகுவாரா என்பது தெரியவில்லை.

