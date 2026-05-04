முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






2026 தமிழக தேர்தல் ரிசல்ட்! - பாஜக போட்டியிட்ட 27 தொகுதிகளிலும் பின்னடைவு!..

Advertiesment
nainar
BY: webdunia
Publish Date: Mon, 04 May 2026 (11:09 IST) Updated Date: Mon, 04 May 2026 (11:11 IST)
google-news
கடந்த ஏப்ரல் 23ம் தேதி தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றது. அதில், 85.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது. இந்நிலையில், வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை 8 மணிக்கு துவங்கியது. துவக்கத்தில் திமுக முன்னிலையில் இருந்த நிலையில், அதன்பின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதலிடத்திற்கு வந்தது. அதன்பின் அதிமுக இரண்டாம் இடத்திற்க்கு வந்து திமுக 3ம் இடத்திற்குக் சென்றது.  அதன்பின் வாக்கு எந்திரத்தில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டது.  இதுவரை வெளியாகியுள்ள 234 தொகுதிகளுக்கான முடிவில் தவெக 106 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 78 தொகுதிகளிலும், திமுக 50 தொகுதிகளிலும் முன்னிலையில் இருக்கிறது.

தவெக தலைவர் விஜய் தான் போட்டியிட்ட பெரம்பூர் தொகுதியிலும், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியிலும் முன்னிலையில் இருக்கிறார் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் கே.பழனிச்சாமி தான் போட்டியிட்ட எடப்பாடி தொகுதியில் முன்னிலையில் இருக்கிறார். ஆனால், முதல்வர் ஸ்டாலின், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், துரை முருகன், அன்பில் மகேஷ், ஓ.பன்னீர் செல்வம், சேகர் பாபு, கே.என்.நேரு உள்ளிட்ட பல திமுகவினர் பின்னடவை சந்தித்துள்ளனர். அதேபோல், காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை பின்னடவை சந்தித்திருக்கிறார்.

அதேபோல், அதிமுக கூட்டணியில் இடம் பெற்று 27 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட பாஜக எல்லா தொகுதிகளிலும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

முக ஸ்டாலின், உதயநிதி, சேகர் பாபு பின்னடைவு!. திமுகவினர் அதிர்ச்சி..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos