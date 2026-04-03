எல்லாருக்கும் வாழ்த்து.. வலிச்சாலும் அழாம வாழ்த்து சொல்லும் அண்ணாமலை!...

Publish Date: Fri, 03 Apr 2026 (15:13 IST)
Updated Date: Fri, 03 Apr 2026 (15:15 IST)
தமிழக பாஜக தலைவர் பதவியில் தமிழிசை, எல்.முருகன் என பலர் இருந்தாலும் அதில் முக்கியமானவர் மற்றும் கவனிக்கத்தக்கவர் அண்ணாமலை. ஏனெனில் தமிழக பாஜக தலைவராக பணியாற்றி பாஜகவை ஓரளவுக்கு மக்களிடம் பிரபலப்படுத்தினார். தினமும் பத்திரிக்கையாளர்களை சந்தித்து திமுகவை பற்றி கடுமையான விமர்சனங்களை முன் வைத்து லைம்லைட்டிலேயே இருந்தார். தமிழகத்தில் பாஜகவை வளர்த்ததில் இவருக்கு முக்கிய பங்கு உண்டு..
ஆனால் தன்னை விமர்சித்தார் என்பதற்காக தமிழக பாஜக தலைவர் பதவியிலிருந்து அவரை நீக்க வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி டெல்லிக்கு அழுத்தம் கொடுத்தார். அதோடு அவரை தூக்கினால்தான் பாஜகவுடன் கூட்டணி என்றும் போக்கு காட்டினார் பழனிச்சாமி. இதையடுத்து அண்ணாமலையை தூக்கிவிட்டு நயினார் நாகேந்திரனை தமிழக பாஜக தலைவராக நியமித்தது பாஜக தலைமை..
அதேநேரம் வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட அண்ணாமலைக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் பாஜக வேட்பாளர் பட்டியலில் அண்ணாமலையின் பெயர் இல்லை.. இதற்கு பின்னணியில் என்ன அரசியல் என்பது தெரியவில்லை. அதேநேரம் வேட்பாளர்களுக்கு அண்ணாமலை வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கிறார்..
பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துகள். நடக்கவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி 210 இடங்களுக்கு மேல் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு, பாரதிய ஜனதா கட்சி மற்றும் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களுக்காக தோளோடு தோள் நின்று நான் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்வேன்” என அந்த வாழ்த்து செய்தியில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
இதையடுத்து அண்ணாமலைக்கு சீட் கிடைக்கல.. வலிச்சாலும் அழாம வாழ்த்து சொல்றார் அண்ணாமலை என அவரை பிடிக்காதவர்கள் சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.