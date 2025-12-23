ஊழல் நிறைந்த திமுக ஆட்சியை வீழ்த்துவோம்.. சென்னையில் பியூஷ் கோயல் பேட்டி..!

தமிழக பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல், இன்று சென்னையில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து பேசினார். இந்த சந்திப்பிற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், வரும் 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலை எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியிலேயே எதிர்கொள்ள போவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தார்.
பிரதமர் மோடியின் வழிகாட்டுதலின்படி, கூட்டணி கட்சிகள் அனைத்தும் ஒரு குடும்பமாக இணைந்து செயல்படும் என்றும், ஊழல் நிறைந்த திமுக ஆட்சியை வீழ்த்தி மாபெரும் வெற்றி பெறுவோம் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
தமிழக இளைஞர்கள், விவசாயிகள் மற்றும் மீனவர்களின் நலனுக்காக ஒரு சிறந்த எதிர்காலத்தை உருவாக்குவதே இந்த தேர்தலின் நோக்கம் என அவர் குறிப்பிட்டார். பல மாதங்களாக நிலவி வந்த அதிமுக - பாஜக கூட்டணி குறித்த குழப்பங்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
ஈபிஎஸ் தலைமையில் தேர்தலை சந்திப்பதாக பாஜக வெளிப்படையாக அறிவித்திருப்பது தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.