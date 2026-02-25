முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கேட்டது 35... கொடுத்தது 72.. அதிமுகவிடம் பாஜக கேட்கும் தொகுதிகள்!..

Advertiesment
amit shah
BY: BALA
Publish Date: Wed, 25 Feb 2026 (08:20 IST) Updated Date: Wed, 25 Feb 2026 (08:22 IST)
google-news
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் குறி வைத்து அதிமுக - பாஜக ஒன்றாக கூட்டணி அமைத்திருக்கின்றன.. அதிமுகவை பொறுத்தவரை இது அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி, பாஜகவை பொறுத்தவரை இது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி என சொல்கிறார்கள்.
அதாவது இந்த கூட்டணிக்கு இரண்டு தலைமை.

இந்த கூட்டணியில் உள்ள சில கட்சிக்ள் அதிமுகவுடன் தொகுதி பங்கீடு பற்றி பேசுகின்றன.. டிடிவி தினகரன் போன்ற சிலர் பாஜகவுடன் தொகுதி பங்கீடு பற்றி பேசுகிறார்கள்.. பாஜகவை சேர்ந்த தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன், வானதி சீனிவாசன், அண்ணாமலை, நயினர் நாகேந்திரன் ஆகியோர் இதை அதிமுக கூட்டணி என்று சொல்லாமல் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியே வெற்றி பெறும் என்று சொல்கிறார்கள்..

ஒருபக்கம் பாஜகவிற்கு எவ்வளவு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படும் என்கிற எதிர்பார்ப்பும் எழுந்திருக்கிறது.. இந்த முறை 40-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளை பாஜக குறி வைத்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்நிலையில் 72 தொகுதிகள் அடங்கிய பட்டியலை அதிமுகவிடம் பாஜக கொடுத்திருக்கிறதாம்.. அதில் 35க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளை பாஜக கேட்பதாக சொல்லப்படுகிறது.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி இதைபற்றி விரைவில் முடிவெடுப்பார் என தெரிகிறது..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

எனக்கு பரோல் தரக்கூடாது என பழனிச்ச்சாமி தடுத்தார்!. சசிகலா ஓப்பன்...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos