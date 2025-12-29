முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
அதிமுக -பாஜக கூட்டணியை வலுப்படுத்த அமித்ஷா அதிரடி முடிவு.. இனி ஆட்டம் வேற மாதிரி இருக்கும்..!

Siva

, திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025 (14:10 IST)
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக மற்றும் பாஜக கூட்டணியை வலுப்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகரித்து வருவதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் கணிக்கப்படுகிறது.
 
2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இரு கட்சிகளும் தனித்து போட்டியிட்டதால், சுமார் 13 தொகுதிகளில் வெற்றியை பறிகொடுத்ததை அதிமுக தலைமை உணர்ந்து 2026 தேர்தலில் மீண்டும் கைகோர்த்துள்ளது.
 
இந்த நிலையில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, தமிழகத்தில் திமுகவை வீழ்த்த 'பீகார் பாணி' உத்தியை கையாளத் திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. சிதறிக்கிடக்கும் பாதரசம் ஒன்றாக இணைவது போல பிரிந்துள்ள ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சிகளையும் ஒரே கூட்டணியின் கீழ் கொண்டுவர பாஜக முயற்சிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
அதிமுக - பாஜக வலுவடைந்தால் அது திமுக கூட்டணிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக அமையும் என்றும், குறிப்பாக தென் மாவட்டங்களில் இந்த தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தேவைகளின் அடிப்படையில் அமையும் இந்த கூட்டணி, தமிழக அரசியல் களத்தில் புதிய திருப்பங்களை ஏற்படுத்தும்.
 
Edited by Siva

