ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சர்ன்னா இப்படி இருக்கனும்.. சந்திரபாபு நாயுடுவை சந்தித்த பில்கேட்ஸ்..

மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனர் பில்கேட்ஸ் இன்று ஆந்திராவிற்கு வருகை தந்து, முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவை சந்தித்துப் பேசினார். மாநிலத்தின் சுகாதாரம், விவசாயம் மற்றும் கல்வித் துறைகளில் 'கேட்ஸ் அறக்கட்டளை' மூலமாக செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்களை விரிவுபடுத்துவதே இந்த சந்திப்பின் முக்கிய நோக்கமாகும். தலைமை செயலகத்திற்கு வருகை தந்த பில்கேட்ஸை, முதலமைச்சர் நாயுடு, துணை முதலமைச்சர் பவன் கல்யாண் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப துறை அமைச்சர் நாரா லோகேஷ் ஆகியோர் உற்சாகமாக வரவேற்றனர்.
இந்த சந்திப்பின் போது, ஆந்திராவின் டிஜிட்டல் ஆளுமை முறையான 'ரியல் டைம் கவர்னன்ஸ் சிஸ்டம்' குறித்து பில்கேட்ஸிற்கு விளக்கப்பட்டது. குறிப்பாக, தரவுகளை பயன்படுத்தி எவ்வாறு அரசு சேவைகளை உடனுக்குடன் வழங்க முடியும் என்பதையும், 'சஞ்சீவனி' என்ற சுகாதார ஆவண டிஜிட்டல் மயமாக்கல் திட்டத்தையும் அவர் பார்வையிட்டார். சித்தூர் மாவட்டத்தில் ஏற்கனவே கேட்ஸ் அறக்கட்டளை மேற்கொண்டு வரும் பணிகளை மாநிலம் முழுவதும் விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் நாயுடு கோரிக்கை விடுத்தார்.
தொடர்ந்து அமராவதியில் உள்ள ஒரு விவசாய பண்ணைக்குச் சென்ற பில்கேட்ஸ், அங்கு ட்ரோன்கள் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி விவசாயம் செய்யப்படுவதை ஆச்சரியத்துடன் பார்வையிட்டார். ஆந்திராவின் 'சுவர்ண ஆந்திரா 2047' தொலைநோக்கு பார்வையின் கீழ் கொண்டு வரப்படவுள்ள சீர்திருத்தங்கள் குறித்தும் அதிகாரிகள் விரிவாக விளக்கினர்.
பில்கேட்ஸின் இந்த வருகை, ஆந்திராவை ஒரு தொழில்நுட்ப மற்றும் சுகாதார மையமாக மாற்றுவதற்கான சந்திரபாபு நாயுடுவின் தொலைநோக்குப் பார்வைக்குக் கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.