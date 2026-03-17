முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

விஜய் பாஜகவின் B டீம் இல்ல!.. A டீமே அவர்தான்!.. பிக்பாஸ் ஜூலி மீண்டும் வீடியோ!...

julie
BY: Mahendran
Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 (16:09 IST) Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 (16:12 IST)
சென்னை மெரினா கடற்கரையில் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடந்த போது பிரபலமானவர் ஜூலி. இவரின் வீடியோ சமூகவலைத்தளங்களிலும் வைரலானது. அதன்பின் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியிலும் ஜூலி கலந்து கொண்டார். சில திரைப்படங்களிலும் நடித்தார். சமீபகாலமாகவே தவெக தலைவர் விஜயை தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகிறார்..

வேலூரில் பேசிய விஜய் ஜல்லிக்கட்டு மாடு தொடர்பாக ஒரு கதையை சொன்னார்.. அதையடுத்து வீடியோ போட்ட ஜூலி ‘புல்லுக்கட்டு கொடுத்தா மாடு கம்முனு நிக்கும் என்கிற மாதிரி ஒரு கதையை சொல்லி இருக்கீங்க.. இதை கேட்டு உங்க மைனர் பசங்கமாட்டிக்கிட்ட போய் ஏதாவது ஆயிட போகுது.. ஏற்கனவே 50 பேர் இறந்து போயிட்டாங்க.. அதோட நிக்கட்டும் அது 500ஆ  மாத்திடாதீங்க’ என்று நக்கலடித்து பேசியிருந்தார்.

இதையடுத்து, விஜயின் விர்ச்சுவல் வாரியர்ஸ் ஜூலியை மிகவும் கடுமையாக திட்டினார்கள். அவரின் குடும்பத்தையும் மிரட்டினார்கள். இதையடுத்து தன்னைப்பற்றி அவதூறாகா பேசிய தவெக நிர்வாகிகள் சிலர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஜூலி சமீபத்தில் காவல்துறையில் புகார் கொடுத்திருக்கிறார்..

இந்நிலையில்தான், தற்போது ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறார் ஜூலி. அதில் நாட்டில் கேஸ் தட்டுப்பாடு இருக்கிறது. ஆனால் விஜய் அண்ணா இத பத்தியெல்லாம் பேச மாட்டார்.. தவெக பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைக்காது. ஆனால் தமிழ்நாடு என்பது பாஜகவுக்கு எதிரானது.. எனவே, Anti Bjp என பேசினால் இங்கே வாக்குகள் கிடைக்கும்..

அதனால்தான் விஜய் பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைக்கவில்லை.. விஜய் பாஜகவின் பி டீம் இல்லை. ஏ டீமே அவர்தான்.. வருகிற ஏப்ரல் 23ம் தேதி எல்லோரும் உதய சூரியன் சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள்..வழக்கம்போல விர்ச்சுவல் வாரியஸ் கமெண்ட் பாக்ஸில் அசிங்கமா பேசுங்க.. சட்டம் தன் கடமையாஇ செய்யும்’ என்று அந்த வீடியோவில் பேசியிருக்கிறார்.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

மாநிலங்களவை தேர்தல் முடிவுகள்: என்.டி.ஏ கூட்டணி 37ல் 22 இடங்களில் வெற்றி

