2026ல் கூட்டணி பலம் ஜெயிக்காது.. மக்கள் மாற்றத்தை தேடுகிறார்கள்: தவெக நிர்வாகிகள் நம்பிக்கை..!

தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான அரசியல் களம் தற்போதே சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழக நிர்வாகிகள் மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் களம் இறங்கியுள்ளனர். 2026-ல் வெறும் கூட்டணி பலம் மட்டும் வெற்றியை தேடித்தராது; தமிழக மக்கள் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றத்தை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறார்கள்" என்பதே அவர்களின் தற்போதைய முழக்கமாக உள்ளது.
திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு பெரும் திராவிட கட்சிகளும் பலமான கூட்டணிகளை அமைப்பதில் கவனம் செலுத்தி வரும் வேளையில், தவெக தரப்போ மக்களின் மனநிலையை நம்பி களம் காண்கிறது. பல ஆண்டுகளாக தொடரும் ஒரே மாதிரியான அரசியல் அணுகுமுறையிலிருந்து விலகி, புதிய முகம் மற்றும் புதிய கொள்கைக்காக மக்கள் ஏங்குவதாக தவெக நிர்வாகிகள் கருதுகிறார்கள். குறிப்பாக, முதல்முறை வாக்காளர்கள் மற்றும் இளைஞர்களின் வாக்குகள் விஜய்க்கு ஒரு மிகப்பெரிய பலமாக அமையும் என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர்.
வெறும் தேர்தல் நேரக் கூட்டணிகளை விட, மக்களுடனான நேரடி தொடர்பே வெற்றியை தீர்மானிக்கும் என்றும், திராவிட கட்சிகளின் கோட்டையை தகர்த்து விஜய் ஒரு புதிய சரித்திரத்தை படைப்பார் என்றும் நிர்வாகிகள் உறுதிபட தெரிவிக்கின்றனர். கூட்டணி கணக்குகளை தாண்டி, மக்களின் 'மாற்றத்திற்கான தாகம்' தவெகவை ஆட்சி பீடத்தில் அமர்த்தும் என்பதே அவர்களின் எதிர்பார்ப்பு.