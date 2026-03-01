புதுச்சேரியில் பிரதமர் மோடி.. அதிமுக்கிய விஷயத்தை மேடையிலேயே வாய் விட்டு கேட்ட முதல்வர் ரங்கசாமி..!

Publish Date: Sun, 01 Mar 2026 (14:48 IST)
Updated Date: Sun, 01 Mar 2026 (14:50 IST)
புதுச்சேரியில் சுமார் 3000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டும் விழாவில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று கலந்துகொண்டார். இவ்விழாவில் உரையாற்றிய முதல்வர் என். ரங்கசாமி, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் கல்வி, விவசாயம், ஆதிதிராவிடர் நலன் மற்றும் மகளிர் பாதுகாப்பு என அனைத்து துறைகளிலும் 'பெஸ்ட் புதுச்சேரி' இலக்கை நோக்கிச் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளதாக பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
மத்திய அரசின் நிதியுதவியுடன் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டு வருவதை சுட்டிக்காட்டிய அவர், முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான நலத்திட்டங்கள் முழுமையாக சென்றடைவதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளதாக கூறினார். இருப்பினும்,
புதுச்சேரி ஒரு சிறிய மாநிலமாக இருந்தாலும், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்கு முழு அதிகாரம் வழங்கும் வகையில் "மாநில அந்தஸ்து" வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதே மக்களின் நீண்டகால விருப்பம் என்ற கோரிக்கையை பிரதமர் முன்னிலையில் முன்வைத்தார்.
புதுச்சேரியின் வளர்ச்சிக்காக மத்திய அரசு எப்போதும் உறுதுணையாக இருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை என்றும் அவர் தனது உரையில் குறிப்பிட்டார்.