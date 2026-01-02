முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வங்கக்கடலில் ஜனவரி 6-ஆம் தேதி புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி.. வானிலை ஆய்வு மையம்..!

Advertiesment
வானிலை அறிக்கை

Mahendran

, வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026 (11:07 IST)
வங்கக் கடலில் வரும் ஜனவரி 6-ஆம் தேதி புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 
 
ஜனவரி 6-ஆம் தேதி தென்மேற்கு வங்கக் கடலில் உருவாகும் இந்த தாழ்வுப் பகுதி, வலுவான காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவோ அல்லது புயலாகவோ மாற வாய்ப்பில்லை என்று வானிலை ஆய்வாளர்கள் தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர். 
 
இது ஒரு சாதாரண காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாகவே நீடிக்கும் என்பதால், பெரிய அளவிலான பாதிப்புகள் இருக்காது என தெரிகிறது. இருப்பினும், இது நகரும் திசையை பொறுத்து கடலோர மாவட்டங்களில் மழையின் அளவு மாறுபடலாம்.
 
இந்தக் காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதியால் ஜனவரி இரண்டாவது வாரத்தில் மிதமானது முதல் கனமழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வளிமண்டலச் சுழற்சி காரணமாக நிலவும் தற்போதைய மழையும் இன்னும் சில நாட்களுக்கு தொடர வாய்ப்புள்ளது. 
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கடலுக்குள் விழுந்த கார்.. ஒருவர் பரிதாப பலி.. புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் சோகம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos