வங்கக்கடலில் ஜனவரி 6-ஆம் தேதி புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி.. வானிலை ஆய்வு மையம்..!

வங்கக் கடலில் வரும் ஜனவரி 6-ஆம் தேதி புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
ஜனவரி 6-ஆம் தேதி தென்மேற்கு வங்கக் கடலில் உருவாகும் இந்த தாழ்வுப் பகுதி, வலுவான காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவோ அல்லது புயலாகவோ மாற வாய்ப்பில்லை என்று வானிலை ஆய்வாளர்கள் தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர்.
இது ஒரு சாதாரண காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாகவே நீடிக்கும் என்பதால், பெரிய அளவிலான பாதிப்புகள் இருக்காது என தெரிகிறது. இருப்பினும், இது நகரும் திசையை பொறுத்து கடலோர மாவட்டங்களில் மழையின் அளவு மாறுபடலாம்.
இந்தக் காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதியால் ஜனவரி இரண்டாவது வாரத்தில் மிதமானது முதல் கனமழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வளிமண்டலச் சுழற்சி காரணமாக நிலவும் தற்போதைய மழையும் இன்னும் சில நாட்களுக்கு தொடர வாய்ப்புள்ளது.