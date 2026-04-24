4 முதல்வர் வேட்பாளர்களின் தொகுதியில் வாக்குப்பதிவு.. எடப்பாடி பழனிசாமி தான் முதலிடம்!

Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (08:59 IST)
Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (08:47 IST)
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026-ன் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், மாநிலத்தின் மிக முக்கியமான முகங்களான முதல்வர் வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்ட தொகுதிகளில் பதிவான வாக்கு விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த தொகுதிகளில் பதிவாகியுள்ள மிக அதிகப்படியான வாக்கு சதவீதம், தமிழக அரசியல் களம் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை எதிர்நோக்கி இருப்பதை உறுதிப்படுத்துகின்றன.
முக்கியத் தலைவர்களின் தொகுதிகளில் பதிவான வாக்கு விவரங்கள்:
எடப்பாடி பழனிசாமி (எடப்பாடி): 91.97% - மாநிலத்திலேயே மிக அதிகப்படியான வாக்குப்பதிவு இங்குதான் நிகழ்ந்துள்ளது.
விஜய் (பெரம்பூர்): 89.61% - தனது முதல் தேர்தலிலேயே பெரம்பூரில் மிகப்பெரிய மக்கள் எழுச்சியை விஜய் உருவாக்கியுள்ளார்.
மு.க. ஸ்டாலின் (கொளத்தூர்): 86.10% - முதல்வர் போட்டியிட்ட தொகுதியிலும் வாக்குப்பதிவு வரலாறு காணாத அளவில் உயர்ந்துள்ளது.
விஜய் (திருச்சி கிழக்கு): 81.77% - தான் போட்டியிட்ட மற்றொரு தொகுதியான திருச்சி கிழக்கிலும் பலமான ஆதரவை விஜய் பெற்றுள்ளார்.
சீமான் (காரைக்குடி): 74% - காரைக்குடி தொகுதியில் சீமான் போட்டியிட்ட நிலையில் அங்கு 74 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
குறிப்பாக, எடப்பாடி மற்றும் பெரம்பூர் தொகுதிகளில் 90 சதவீதத்தை நெருங்கியுள்ள வாக்குப்பதிவு, அந்தந்த தலைவர்களின் செல்வாக்கை விட, மாற்றத்திற்காக மக்கள் எவ்வளவு ஆர்வத்துடன் வாக்களித்துள்ளனர் என்பதை காட்டுகிறது.
தமிழகத்தின் அடுத்த முதல்வர் யார் என்பதை தீர்மானிக்கும் இந்த நட்சத்திர தொகுதிகளின் முடிவுகளை ஒட்டுமொத்த இந்தியாவே ஆவலுடன் எதிர்நோக்கியுள்ளது.