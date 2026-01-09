வங்கி கணக்கு ஆரம்பித்து ரூ.5000க்கு விற்ற நபர் கைது.. அதே கணக்கை வைத்து ரூ.15 லட்சம் மோசடி..!

திருநெல்வேலியில் ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர் ஒருவரிடம், தங்களை சிபிஐ அதிகாரிகள் எனக்கூறி மர்ம நபர்கள் 15 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்தனர். இந்த டிஜிட்டல் மோசடி குறித்து சைபர் க்ரைம் போலீசார் நடத்திய தீவிர விசாரணையில், மோசடி பணம் புதுச்சேரியை சேர்ந்த ஹென்றி ஜோன்ஸ் என்பவரின் வங்கி கணக்கிற்கு சென்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
விசாரணையில், ஹென்றி ஜோன்ஸ் வெறும் 5,000 ரூபாய் பணத்திற்கு ஆசைப்பட்டு, தனது பெயரில் வங்கி கணக்கை தொடங்கி அதன் விவரங்களை மோசடி கும்பலிடம் விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து போலீசார் அவரை கைது செய்தனர்.
ஆன்லைன் மோசடிகளில் சுருட்டப்படும் பணத்தை பதுக்க, இது போன்ற ஏழை எளிய மக்களின் வங்கி கணக்குகள் 'வாடகைக்கு' அல்லது விற்பனை செய்வது ஆகியவை அதிகரித்து வருகிறது.
பணத்திற்காக தனது வங்கி கணக்கை மற்றவர்களுக்கு விற்பனை செய்வதும் சட்டப்படி குற்றமாகும். இதுபோன்ற முறைகேடுகளில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், பொதுமக்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர்.