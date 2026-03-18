அரசு பள்ளிகளில் விஜய் பாடலுக்கு தடை!... பின்னணி இதுதான்!..

Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (14:00 IST)
Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (14:02 IST)
பொதுவாக ஒரு நடிகர் அரசியல் கட்சி துவங்கினால் அரசியல் ரீதியாக பல அழுத்தங்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். அதுவும் ஆளுங்கட்சியிடமிருந்து பல எதிர்ப்புகளையும், பல சவால்களையும் அந்த நடிகர் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும்.. நடிகர் விஜயை பொருத்தவரை அவர் கட்சி தொடங்குவதிலிருந்தே பல பிரச்சினைகளை சந்தித்து வருகிறார்.
தான் சந்திக்கும் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கு பின்னணியிலும் திமுக இருப்பதாக விஜய் நம்புகிறார்.. அதனால்தான் பொதுக்கூட்டங்களில் திமுகவுக்கு எதிராக மிகவும் ஆவேசமாகவும் கடுமையாகவும் பேசி வருகிறார் விஜய்.. குறிப்பாக தனது கட்சியின் பொதுக்கூட்டங்களுக்கு SOP மூலம் தமிழக அரசு பல கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பதாக அவர் பேசி வருகிறார்.
தற்போது தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது வருகிற 2 ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி தமிழகத்தில் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது தாலுகா பொருத்தவரை இந்த முறை இந்த முறை அல்ல பொறுத்த வரை தனித்து போட்டியிடமிருக்கிறது..
இந்நிலையில், தமிழக அரசு பள்ளி ஆண்டு விழாக்களில் விஜயின் பாடலுக்கு நடனமாட தடை விதிக்கப்பட்டிருப்பதாக செய்திகள் கசிந்துள்ளது. தமிழகத்தின் பல பள்ளிகளிலும் ஆண்டு விழாக்களில் விஜயின் பாடலை தவிர்க்குமாறு தலைமை ஆசிரியர்கள் கூறியிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.. சில இடங்களில் மாணவர்கள் விஜய் பாடலுக்கு நடனம் ஆடும் போது கட்சி தொடர்பான கோஷங்கள் எழுப்பிய வீடியோக்கள் வெளியானதால் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது..