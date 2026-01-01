முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
எந்த கேஸ்னாலும் எங்ககிட்ட வாங்க!. போலி ஆவணம் மூலம் ஜாமின் வாங்கி கொடுத்த கும்பல்!..

bail

BALA

, வியாழன், 1 ஜனவரி 2026 (17:05 IST)
ஒரு வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டு போலீஸாரால் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தி அதன் பின் சிறையில் அடைக்கப்படும் ஒரு குற்றவாளிக்கு ஜாமீன் வாங்குவது என்பது சட்டத்தில் இருக்கிறது. சிலருக்கு நிபந்தனைகளுடன் கூடிய ஜாமீனும் கிடைக்கும். தமிழில் இதை பிணை என சொல்கிறார்கள். இன்னும் சொல்லப் போனால் ஜாமின் வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்கிற தைரியத்தில் பலர் பெரிய குற்றங்களை கூட செய்வதுண்டு. அவர்களுடைய வழக்கறிஞர்களும் தங்களுக்கு கிடைக்கும் பணத்திற்காக இப்படி ஜாமினை வாங்கி கொடுக்கிறார்கள்.


அதனால்தான் கொலை உள்ளிட்ட சில பெரிய குற்றங்களை கூட சிலர் துணிந்து செய்கிறார்கள். ஜாமீன் கொடுக்க வேண்டுமெனில் அதற்கு மீண்டும் நீதிபதி எவ்வளவு தொகையில் ஜாமீன் கொடுக்கிறாரோ அந்த தொகையை செலுத்த நீதிமன்றத்தில் செலுத்த வேண்டும். அல்லது அதற்கு மதிப்புள்ள ஒரு ஆவணத்தை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இந்நிலையில்தான்,போலி ஆவணம் மூலம் பலருக்கும் ஜாமீன் வாங்கி கொடுத்த கும்பலை உத்தர பிரதேச போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள்.

எப்படிப்பட்ட வழக்காக இருந்தாலும் சரி.. 20 ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து விட்டால் போதும்.. போலி ஆவணங்களை தயாரித்து நீதிமன்றத்தை ஏமாற்றி ஜாமீன் பெற்று தந்திருக்கிறார்கள்.. விசாரணையில் இதுவரை 23 வழக்குகளில் இப்படி ஜாமின் வாங்கி கொடுத்துள்ளது தெரியவந்திருக்கிறது.

