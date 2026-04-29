தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைக்கும்!.. ஆக்சிஸ் மை இந்தியா கருத்துக்கணிப்பில் தகவல்..

Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (20:18 IST)
Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 (20:52 IST)
தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிந்துள்ள நிலையில் தற்போது தேர்தலுக்கு பிந்தையை கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாகி வருகிறது. அதில், திமுக ஆட்சி அமைக்கும் என சில கருத்துக்கணிப்புகளும், அதிமுகவே ஆட்சி அமைக்கும் என சில கருத்துக்கணிப்புகளும் கூறுகிறது.
அதாவது, சாணக்யா, People's Pulse , MATRIZE, பி மார்க் ஆகிய நிறுவனங்கள் வெளியிட்ட கருத்துக்கணிப்புகள் படி தமிழகத்தில் மீண்டும் திமுகவே ஆட்சி தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும் என சொல்லப்பட்டிருந்தது.
ஆனால், ஜேசிவி டைம்ஸ் நவ் சி.என்.என். நியூஸ் 18 தினத்தந்தி ஆகியவை வெளியிட்ட கருத்துக்கணிப்புகள் தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சி அமைக்கும் என சொல்லப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைக்கும் என ஆக்சிஸ் மை இந்தியா கருத்துக்கணிப்பு கூறியிருக்கிறது. தவெக 98 முதல் 120 இடங்களில் வெற்றி பெறும் எனவும், திமுக 92 முதல் 110 தொகுதிகளில் வெற்றிபெறும் எனவும், அதிமுக 22 முதல் 32 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் எனவும் மற்ற கட்சிகள் ஒரு இடத்திலும் வெற்றிபெறாது எனவும் கூறப்பட்டிருக்கிறது.