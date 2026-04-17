Thalaivar 173: இளம் இயக்குனர்களின் கெரியரில் விளையாடலாமா?.. ரஜினி செய்வது சரியா?..

cibi chakravarthi
BY: Mahendran
Publish Date: Fri, 17 Apr 2026 (17:20 IST) Updated Date: Fri, 17 Apr 2026 (17:23 IST)
ரஜினியின் 173வது படத்திலிருந்து ஏற்கனவே இயக்குனர் சுந்தர்.சி வெளியேறிய நிலையில் தற்போது சிபி சக்கரவர்த்தியும் வெளியேறிவிட்டார் என்கிற செய்தி வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அதோடு இந்த படத்தை டிராகன் படத்தை இயக்கிய அஸ்வத் மாரிமுத்துவே இயக்கப் போகிறார் எனவும் செய்திகள் வெளியானது.

சிபிச் சக்ரவர்த்தியை அழைத்த ரஜினி கதையில் பல மாற்றங்களை செய்ய சொன்னதால்தான் சிபி சக்கரவர்த்தி இந்த படத்திலிருந்து  வெளியேறியதாக சொல்லப்பட்டது. ஒருபக்கம் ஏஜிஎஸ் தயாரிப்பில் சிம்பு நடிக்கும் படத்தை இயக்க கமிட் ஆகியிருந்த அஸ்வத்துக்கு ரஜினி பட வாய்ப்பு வந்ததால் ஏஜிஎஸ் மற்றும் சிம்புவிடம் சொல்லிவிட்டு அந்த படத்திலிருந்து வெளியேறிவிட்டார்.

இந்நிலையில்தான், ரஜினி சொன்ன மாற்றங்களை சிபி சக்ரவர்த்தி செய்து வருவதாகவும் அவர் மாற்றம் செய்து சொல்லப்படும் கதை ரஜினிக்கு பிடித்து விட்டால் ரஜினியின் 173வது படத்தை சிபி சக்ரவர்த்தியே இயக்குவார் என்கிறார்கள்..

அதோடு, அஸ்வத்தின் கையை விட்டு சிம்பு படமும் போய்விடும். ஏனெனில் வேறு இயக்குனரை வைத்து ஒரு படத்தை எடுக்கும் முடிவுக்கு ஏஜிஎஸ் நிறுவனமும், சிம்புவும் வந்துவிட்டார்களாம்.
எனவே சிபிச் சக்கரவர்த்தி இந்த படத்தை இயக்கட்டும் என்கிற முடிவுக்கு ரஜினி வந்து விட்டால், ரஜினி படமும் போய், சிம்பு படமும் கைவிட்டு போய் அஸ்வத் மாரிமுத்து என்னாவார் என்பது தெரியவில்லை. பல வருட அனுபவம் கொண்ட ரஜினி இப்படி இளம் இயக்குனர்கள் வாழ்வில் விளையாடலாமா என திரையுலகில் கேள்விகள் எழுந்து வருகிறது.


