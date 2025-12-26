முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
கடந்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளே இன்னும் நிறைவேற்றவில்லை.. மீண்டும் ஒரு தேர்தல் அறிக்கை குழுவா? அண்ணாமலை விமர்சனம்..!

annamalai Mk stalin

Mahendran

, வெள்ளி, 26 டிசம்பர் 2025 (17:59 IST)
கடந்த தேர்தலில் அளித்த வாக்குறுதிகளை ஐந்து ஆண்டுகளாகியும் நிறைவேற்றாத முதல்வர் ஸ்டாலின், தற்போது மீண்டும் ஒரு தேர்தல் அறிக்கை குழுவை அமைப்பது மக்களை ஏமாற்றும் செயல் என்று பாஜக மூத்த தலைவர் அண்ணாமலை கடுமையாக சாடியுள்ளார். 
 
இதுகுறித்து அண்ணாமலை வெளியிட்ட அறிக்கையில், ‘திமுக தனது தேர்தல் வாக்குறுதி எண் 311-ல், சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்குவோம் என்று உறுதியளித்திருந்தது. ஆனால், ஐந்து ஆண்டுகள் முடியப்போகும் நிலையிலும் ஆசிரியர்களின் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படவில்லை. 
 
இது குறித்து கேள்வி எழுப்பியுள்ள அண்ணாமலை, பழைய வாக்குறுதிகளையே காற்றில் பறக்கவிட்டுவிட்டு, மீண்டும் ஒரு தேர்தல் அறிக்கை குழுவை அமைக்க முதல்வருக்கு கூச்சமாக இல்லையா என்று தனது அறிக்கையில் காரசாரமாக குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
உரிமைகளுக்காக போராடுபவர்களை அடக்குமுறையால் ஒடுக்குவதை விடுத்து, ஆசிரியர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
 
