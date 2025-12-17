2 இரட்டை இலைக்கு 1 தாமரை. தொகுதி பங்கீட்டில் அண்ணாமலையின் ஆதிக்கம்..!

2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில், அண்ணாமலையின் தலைமையில் பாஜக பெற்ற 11.4% வாக்கு பலமே தொகுதிப் பங்கீட்டில் முக்கிய துருப்புச் சீட்டாக மாறியுள்ளது. 2016-ல் வெறும் 2.7% வாக்குகளுடன் இருந்த பாஜகவை, இன்று அதிமுகவிற்கு இணையான ஒரு சக்தியாக அண்ணாமலை உயர்த்தியுள்ளார்.
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பாஜகவை பலவீனமாக கருதினாலும், மத்திய தலைமை அண்ணாமலையின் வாதங்களையே ஏற்றுள்ளது. "இரண்டு இரட்டை இலைக்கு ஒரு தாமரை" என்ற விகிதத்தில் இடங்களை பெற பாஜக முனைப்பு காட்டுகிறது.
மறுபுறம், விஜய் மற்றும் சீமான் ஆகியோரின் தாக்கம் அதிமுகவின் வாக்குகளை பிரிக்கும் என்பதால், பாஜகவை சார்ந்து நிற்க வேண்டிய கட்டாயம் எடப்பாடிக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அண்ணாமலையின் இந்த அசுர வளர்ச்சி அதிமுக தரப்பில் அரசியல் நெருக்கடியையும் பொறாமையையும் உருவாக்கியுள்ளது.
2024 மக்களவை தேர்தலில் பாஜக பெற்ற 11.4% வாக்குகள் என்பது முழுக்க முழுக்க 'அண்ணாமலை' என்ற தனிநபரை மையப்படுத்தியது. 2016-ல் வெறும் 2.7% வாக்குகளுடன், தமிழகம் முழுவதும் வேட்பாளர்களை கூட நிறுத்த முடியாத நிலையில் இருந்த பாஜகவை, இன்று 23 தொகுதிகளில் தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிட வைத்து, கணிசமான வாக்குகளை பெற வைத்தது அண்ணாமலையின் சாதனையாக பார்க்கப்படுகிறது.
எனவே 2026 தேர்தலிலும் அண்ணாமலையின் தாக்கம் இருக்கும் என கூறப்பட்டு வருகிறது.