முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






2 இரட்டை இலைக்கு 1 தாமரை. தொகுதி பங்கீட்டில் அண்ணாமலையின் ஆதிக்கம்..!

Advertiesment
அண்ணாமலை

Siva

, புதன், 17 டிசம்பர் 2025 (12:14 IST)
2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில், அண்ணாமலையின் தலைமையில் பாஜக பெற்ற 11.4% வாக்கு பலமே தொகுதிப் பங்கீட்டில் முக்கிய துருப்புச் சீட்டாக மாறியுள்ளது. 2016-ல் வெறும் 2.7% வாக்குகளுடன் இருந்த பாஜகவை, இன்று அதிமுகவிற்கு இணையான ஒரு சக்தியாக அண்ணாமலை உயர்த்தியுள்ளார்.
 
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பாஜகவை பலவீனமாக கருதினாலும், மத்திய தலைமை அண்ணாமலையின் வாதங்களையே ஏற்றுள்ளது. "இரண்டு இரட்டை இலைக்கு ஒரு தாமரை" என்ற விகிதத்தில் இடங்களை பெற பாஜக முனைப்பு காட்டுகிறது.
 
மறுபுறம், விஜய் மற்றும் சீமான் ஆகியோரின் தாக்கம் அதிமுகவின் வாக்குகளை பிரிக்கும் என்பதால், பாஜகவை சார்ந்து நிற்க வேண்டிய கட்டாயம் எடப்பாடிக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அண்ணாமலையின் இந்த அசுர வளர்ச்சி அதிமுக தரப்பில் அரசியல் நெருக்கடியையும் பொறாமையையும் உருவாக்கியுள்ளது.
 
2024 மக்களவை தேர்தலில் பாஜக பெற்ற 11.4% வாக்குகள் என்பது முழுக்க முழுக்க 'அண்ணாமலை' என்ற தனிநபரை மையப்படுத்தியது. 2016-ல் வெறும் 2.7% வாக்குகளுடன், தமிழகம் முழுவதும் வேட்பாளர்களை கூட நிறுத்த முடியாத நிலையில் இருந்த பாஜகவை, இன்று 23 தொகுதிகளில் தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிட வைத்து, கணிசமான வாக்குகளை பெற வைத்தது அண்ணாமலையின் சாதனையாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
எனவே 2026 தேர்தலிலும் அண்ணாமலையின் தாக்கம் இருக்கும் என கூறப்பட்டு வருகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சீமான் கூட நிரூபிச்சிட்டாரு!.. விஜய் ஒன்னுமில்ல!.. இராம சீனிவாசன் நக்கல்!.

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos