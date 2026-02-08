முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கமலஹாசன் தன்னுடைய தவறை திருத்திக் கொள்வார் என்று நினைக்கிறேன்.. அண்ணாமலை பேட்டி

Advertiesment
annamalai

Siva

, ஞாயிறு, 8 பிப்ரவரி 2026 (08:50 IST)
மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் பேச்சு குறித்து நடிகர் கமல்ஹாசன் முன்வைத்த விமர்சனங்களுக்கு, முன்னாள் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை விளக்கம் அளித்துள்ளார். 
 
நிர்மலா சீதாராமன் தமிழ் மொழி குறித்துப் பேசியது மற்றொருவரின் கருத்தை மேற்கோள் காட்டித்தான் என்றும், அது அவரது சொந்தக் கருத்து அல்ல என்றும் அண்ணாமலை சுட்டிக்காட்டினார்.
 
இதைச் சரியாக புரிந்துகொள்ளாமல் கமல்ஹாசன் விமர்சித்துள்ளதாகவும், இந்நேரம் அவர் தனது தவறை உணர்ந்திருப்பார் என நம்புவதாகவும் அண்ணாமலை தெரிவித்தார். மேலும், அடுத்த முறை நாடாளுமன்றத்தில் பேசும்போது கமல்ஹாசன் உண்மையை வெளிப்படையாக தெரிவிப்பார் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
 
தொடர்ந்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அண்ணாமலை, "ஓபிஎஸ் எங்களை விட்டு எங்கும் செல்லவில்லை, அவர் எங்களுடன்தான் இருக்கிறார்; பாஜகவை விட்டு வெளியேறும் எண்ணம் தனக்கு எப்போதும் இல்லை" என்று உறுதியாகக் கூறினார்.  
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தவெக அலுவலகத்தில் குவியும் விருப்ப மனுக்கள்: ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க பொதுச்செயலாளர் வேண்டுகோள்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos