டி.டி.வி.தினகரனுடன் பேசினேன்; அவர் மறுபரிசீலனை செய்வார்.. அண்ணாமலை நம்பிக்கை..!

அண்ணாமலை

Siva

, வெள்ளி, 5 செப்டம்பர் 2025 (08:34 IST)
தமிழக பாஜகவின் முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, அமமுகவின் பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரனுடன் பேசியதாகவும், கூட்டணி குறித்து அவர் தனது முடிவை மறுபரிசீலனை செய்வார் என்று நம்புவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
 
சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அண்ணாமலை, “நான் டி.டி.வி. தினகரனுடன் பேசினேன். அ.தி.மு.க. தலைமையிலான கூட்டணியில் அமமுக இணைய வேண்டும் என்று அவரிடம் கேட்டுக்கொண்டேன். எங்கள் கூட்டணியின் பலத்தை நான் அவரிடம் விளக்கினேன். அவர் எங்கள் கோரிக்கையை மறுபரிசீலனை செய்வார் என்று நம்புகிறேன்” என்றார்.
 
இந்த கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை, தமிழகத்தில் நடைபெறவிருக்கும் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான அரசியல் கூட்டணியின் பலத்தை கூட்டுவதற்கான ஒரு முயற்சியாகப் பார்க்கப்படுகிறது. அ.தி.மு.க.வில் இருந்து பிரிந்து செயல்பட்டுவரும் டி.டி.வி.தினகரனின் அமமுக கட்சி, கணிசமான வாக்குகளை பெற்றுள்ளது. இந்த கட்சி கூட்டணியில் இணைந்தால், அது தி.மு.க.வுக்கு எதிரான வாக்குகளை ஒருங்கிணைக்க உதவும் என்று பாஜக நம்புகிறது.
 
 
Edited by Siva

